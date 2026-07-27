Globo escala novo personagem para ‘Quem Ama Cuida’

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A novela ‘Quem Ama Cuida’ da TV Globo ganhará um novo personagem. A jovem atriz Ana Clara Winter, filha de Palomma Duarte e bisneta de Lima Duarte fará uma participação especial da trama das nove.

Ana Clara interpretará uma jornalista que entra no núcleo por meio do advogado Ademir (Dan Stulbach). A entrada do personagem promete aumentar os suspense da trama.

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Quando a personagem entra na novela?

A personagem entra na novela quando Ademir se vê ameaçado por uma pessoa misteriosa que promete transformar sua vida um inferno.

A ameaça se apresenta através de um e-mail enviado pelo chamado "mensageiro do caos". Diante disso, o advogado inicia uma investigação para descobrir quem está por trás das mensagens e revisitar antigos inimigos.

A jornalista poderá ter um papel fundamental na investigação, mostrando uma nova perspectiva para a história.

Quem é o "mensageiro do caos"?

A responsável pela ameaça, é Suely (Julia Stockler), secretária que sofre assédio de Ademir. Ela decide denunciá-lo e se une a Adriana (Leticia Colin) para se vingar.

A personagem de Ana Clara Winter pode contribuir na investigação do mistério e expor a verdade.