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Isabelle Drummond surge como Emília após duas décadas e choca a web
Imagens movimentaram nas redes sociais
Isabelle Drummond surpreendeu os internautas ao reviver Emília, sua personagem no Sítio do Picapau Amarelo, quase duas décadas após a participação no desenho.
A atriz resgatou uma de suas personagens mais importantes para simbolizar a chegada da produção ao Globoplay nesta segunda-feira, 27.
Caracterizada da boneca de pano, a atriz chamou a atenção com a semelhança. “Ela simplesmente nasceu para ser a Emília. Parece que o tempo não passou!”, disse um internauta.
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Outro afirmou: “A Isabelle Drummond caracterizada continua a mesma Emília do Sítio do Picapau Amarelo”. "A mesma carinha da Emília, ela não envelhece", destacou um terceiro.
Isabelle Drummond como Emília
Isabelle Drummond interpretou a personagem em 2001 e permaneceu até 2006. O papel foi um dos grandes marcos da carreira da artista e definiu a infância de uma geração de brasileiros.
“Vai ser muito legal poder mostrar para as crianças que eu convivo hoje e para os meus filhos, futuramente”, celebrou a atriz.
Além da atriz, Dirce Migliaccio, Reny de Oliveira e Lúcia Lambertini, interpretaram outras versões da personagem na TV.
Veja a transformação:
Isabelle Drummond revivendo a Emilia, sua personagem em “Sítio do Picapau Amarelo”, em novo vídeo. 🥹pic.twitter.com/KPQFuRrCpo— Tracklist (@tracklist) July 27, 2026