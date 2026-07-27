Isabelle Drummond surge como Emília após duas décadas e choca a web

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Isabelle Drummond surpreendeu os internautas ao reviver Emília, sua personagem no Sítio do Picapau Amarelo, quase duas décadas após a participação no desenho.

A atriz resgatou uma de suas personagens mais importantes para simbolizar a chegada da produção ao Globoplay nesta segunda-feira, 27.

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Caracterizada da boneca de pano, a atriz chamou a atenção com a semelhança. “Ela simplesmente nasceu para ser a Emília. Parece que o tempo não passou!”, disse um internauta.

Outro afirmou: “A Isabelle Drummond caracterizada continua a mesma Emília do Sítio do Picapau Amarelo”. "A mesma carinha da Emília, ela não envelhece", destacou um terceiro.

Isabelle Drummond como Emília

Isabelle Drummond interpretou a personagem em 2001 e permaneceu até 2006. O papel foi um dos grandes marcos da carreira da artista e definiu a infância de uma geração de brasileiros.

“Vai ser muito legal poder mostrar para as crianças que eu convivo hoje e para os meus filhos, futuramente”, celebrou a atriz.

Além da atriz, Dirce Migliaccio, Reny de Oliveira e Lúcia Lambertini, interpretaram outras versões da personagem na TV.

Veja a transformação: