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Isabelle Drummond surge como Emília após duas décadas e choca a web

Imagens movimentaram nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Isabelle Drummond revive Emília
Isabelle Drummond revive Emília - Foto: Divulgação

Isabelle Drummond surpreendeu os internautas ao reviver Emília, sua personagem no Sítio do Picapau Amarelo, quase duas décadas após a participação no desenho.

A atriz resgatou uma de suas personagens mais importantes para simbolizar a chegada da produção ao Globoplay nesta segunda-feira, 27.

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Caracterizada da boneca de pano, a atriz chamou a atenção com a semelhança. “Ela simplesmente nasceu para ser a Emília. Parece que o tempo não passou!”, disse um internauta.

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Outro afirmou: “A Isabelle Drummond caracterizada continua a mesma Emília do Sítio do Picapau Amarelo”. "A mesma carinha da Emília, ela não envelhece", destacou um terceiro.

Isabelle Drummond como Emília

Isabelle Drummond interpretou a personagem em 2001 e permaneceu até 2006. O papel foi um dos grandes marcos da carreira da artista e definiu a infância de uma geração de brasileiros.

“Vai ser muito legal poder mostrar para as crianças que eu convivo hoje e para os meus filhos, futuramente”, celebrou a atriz.

Além da atriz, Dirce Migliaccio, Reny de Oliveira e Lúcia Lambertini, interpretaram outras versões da personagem na TV.

Veja a transformação:

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Isabelle Drummond Sítio do Pica-Pau Amarelo televisão

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