'Quem Ama Cuida' dá nova pista que pode mudar mistério da novela

Um diálogo exibido no capítulo de quarta-feira, 29, de Quem Ama Cuida chamou a atenção dos telespectadores e abriu espaço para novas teorias sobre um dos maiores mistérios da novela das nove da Globo.

Uma conversa entre funcionários da casa de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) indicou que Francesca (Nathalia Dill) já trabalhou na mansão e tinha uma relação próxima com o empresário, alimentando especulações sobre o passado da personagem.

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A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas passaram a levantar hipóteses sobre a verdadeira ligação entre Francesca, Arthur e outros personagens centrais da trama.



Conversa na cozinha chamou atenção do público

Durante uma conversa na cozinha, Rosa (Tatiana Tiburcio) contou que preparou o "manjar de coco da Fran". Curiosa, Tilde (Luana Martau) perguntou quem era a mulher.

"Fran foi uma cozinheira que trabalhou aqui antes de mim. Ela fez esse livrinho de receitas. Tem cada preciosidade. Você não está entendendo. Não errava nada. 'Braba'. Só não era mais 'braba' do que eu", explicou Rosa.

Na sequência, a cozinheira revelou mais um detalhe sobre a antiga funcionária. "A Fran era o quindim de iaiá do doutor Arthur, tá? Ele tinha muito carinho por ela", comentou.

A fala foi suficiente para que parte do público começasse a associar Francesca ao passado da família Brandão.

Flashback reforçou ligação da personagem com a cozinha

A revelação também dialoga com cenas exibidas anteriormente na novela.

No capítulo anterior, Joel (Ricardo Teodoro) contou que aprendeu a cozinhar com a mãe. "Cozinhava como ninguém, tá? A maioria das coisas que eu aprendi na cozinha foi ela que me ensinou", afirmou.

Um flashback mostrou Francesca preparando uma receita ao lado do filho. "Você adora me ver cozinhar, né? Vai ser cozinheiro, que nem eu. Eu também adorava ficar vendo meus pais cozinhando. Só vendo, não. Ajudando também", disse a personagem.

As cenas reforçam a informação de que Francesca era cozinheira antes dos acontecimentos centrais da novela.

Público levanta novas teorias

Segundo o Notícias da TV, depois da exibição do capítulo, as redes sociais passaram a reunir diferentes interpretações sobre a possível relação entre Francesca e Arthur.

Uma das hipóteses sugere que a personagem teria sido funcionária da casa e vivido um relacionamento com o empresário. "A Francesca trabalhava pro Arthur e pelo jeito teve um rolo com ele. Na cena do flashback, ela aparenta estar grávida já sendo mãe do Joel. Francesca e Arthur tiveram um filho? Quem é?", cogitou um usuário.

Outra teoria aponta Joel como possível filho do personagem de Antonio Fagundes. "Joel é filho da Francesca com o Arthur. Nunca esqueci o tom de desprezo que ela se referiu a ele no cemitério quando o Otoniel disse que foi pedir pra ele proteger a Dri [Adriana]", disse.

Também houve quem reforçasse a possibilidade de um relacionamento entre os dois personagens. "Eu ainda acho que faz muito sentido o que li alguém comentando mais cedo que a Francesca pode ter sido umas das amantes do Arthur e que o Joel seja filho dele", escreveu outro usuário.

Outra linha de teorias passou a envolver Pedro (Chay Suede). Uma internauta levantou a possibilidade de o personagem ser filho biológico de Arthur e Francesca.

"E se o Pedro [Chay Suede] for filho do Arthur com a Francesca? Como seria um filho fora do casamento, o Arthur pediu pro Ademir [Dan Stulbach] criar. E o Arthur ficou como padrinho. A gente não sabe nada da mãe do Pedro, só que ela morreu", publicou.

Já outra espectadora foi além e relacionou a presença constante de Francesca na história ao destino de Pedro. "Francesca é mãe do Pedro, que é filho bastardo do Arthur. Ela não descansou ainda porque justamente isso prende ela aqui na Terra: o filho dela foi criado como filho do Ademir, que provavelmente também destruiu a vida dela igual fez com a Dri. Reflitam", escreveu.

Até o momento, a novela ainda não confirmou nenhuma dessas hipóteses, mas o diálogo exibido no capítulo ampliou o mistério em torno de Francesca e deixou novas perguntas sobre o passado da personagem.