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Apesar da polêmica, "Quem Ama Cuida" reage e bate recorde de audiência

Trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto registra quarta semana consecutiva de crescimento

Luan Julião
Por
Sequência positiva de resultados aumenta confiança da Globo na nova produção
Sequência positiva de resultados aumenta confiança da Globo na nova produção - Foto: Divulgação/TV Globo

A novela "Quem Ama Cuida", atual trama das nove da TV Globo, vive um momento de recuperação na audiência após um começo marcado por críticas e dúvidas do público. A parceria entre Walcyr Carrasco e Claudia Souto ganhou força nas últimas semanas e levou a produção a registrar uma sequência de crescimento no ibope da Grande São Paulo.

O folhetim chegou à quarta semana consecutiva de alta nos índices de audiência. Entre os dias 20 e 25 de julho, a novela alcançou média de 23,3 pontos, superando os 23,2 pontos obtidos no período anterior.

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Apesar de a diferença parecer pequena, o resultado representa uma evolução importante para a emissora, principalmente por ocorrer em um cenário de instabilidade provocado pelas mudanças na programação durante as transmissões da Copa do Mundo.

O melhor desempenho da semana veio na sexta-feira (24), quando "Quem Ama Cuida" marcou 24,8 pontos de audiência, alcançando o maior índice desde o início da exibição. Com a marca, a produção chegou ao acumulado de 22,4 pontos de média nas primeiras nove semanas no ar.

A recuperação colocou a novela em vantagem quando comparada a outros títulos recentes exibidos no mesmo horário. No mesmo período de exibição, "Quem Ama Cuida" supera os números acumulados por "Três Graças", que registrou 21,3 pontos; "Vale Tudo", com 21,2 pontos; e "Mania de Você", com 21,8 pontos.

Mesmo com a reação positiva, a trama ainda busca se aproximar do desempenho de novelas anteriores da faixa das nove. Na mesma fase de exibição, "Renascer" (2024) alcançava média de 26,5 pontos, cerca de 12,5% acima do índice atual.

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Essa diferença representa uma estimativa de aproximadamente 639 mil telespectadores a menos na Grande São Paulo, considerando a equivalência atual de cada ponto de audiência medido pelo Ibope.

Nos bastidores da Globo, porém, o momento é tratado com otimismo. A sequência de crescimento e os recordes registrados semanalmente são vistos como sinais de que a novela conseguiu encontrar uma conexão maior com o público, apostando no estilo tradicional de dramaturgia associado a Walcyr Carrasco.

Polêmica envolvendo cena de assédio

A recuperação de audiência acontece após uma polêmica envolvendo uma das sequências da novela. A TV Globo precisou alterar capítulos de "Quem Ama Cuida" depois que a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) enviou uma notificação extrajudicial questionando o uso de sua marca em uma cena de assédio sexual.

A sequência envolvia os personagens Adriana, interpretada por Letícia Colin, Ademir, vivido por Dan Stulbach, e Suely, papel de Julia Stockler. Durante o momento em que a violência é retratada, placas com a identificação visual da associação apareciam ao fundo do cenário.

A entidade afirmou que não autorizou a utilização de sua marca naquela situação e contestou a associação de sua imagem ao enredo exibido na novela.

Medidas adotadas pela emissora

Após a reclamação formal, a emissora executou procedimentos de edição nos arquivos audiovisuais:

  • O capítulo original foi substituído no serviço de streaming Globoplay pela versão reeditada.
  • Chamadas comerciais e materiais promocionais com a identificação visual da associação foram retirados de circulação.
  • Trechos gravados para os próximos episódios passaram por revisão para remoção de elementos visuais institucionais.
  • Os capítulos seguintes, focados na denúncia formal de Suely contra Ademir, serão transmitidos sem referências a marcas ou instituições reais nos cenários.
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novelas brasileiras Quem Ama Cuida Reviravoltas Segredos e Mistérios

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