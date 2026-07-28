Apesar da polêmica, "Quem Ama Cuida" reage e bate recorde de audiência

A novela "Quem Ama Cuida", atual trama das nove da TV Globo, vive um momento de recuperação na audiência após um começo marcado por críticas e dúvidas do público. A parceria entre Walcyr Carrasco e Claudia Souto ganhou força nas últimas semanas e levou a produção a registrar uma sequência de crescimento no ibope da Grande São Paulo.

O folhetim chegou à quarta semana consecutiva de alta nos índices de audiência. Entre os dias 20 e 25 de julho, a novela alcançou média de 23,3 pontos, superando os 23,2 pontos obtidos no período anterior.

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Apesar de a diferença parecer pequena, o resultado representa uma evolução importante para a emissora, principalmente por ocorrer em um cenário de instabilidade provocado pelas mudanças na programação durante as transmissões da Copa do Mundo.

O melhor desempenho da semana veio na sexta-feira (24), quando "Quem Ama Cuida" marcou 24,8 pontos de audiência, alcançando o maior índice desde o início da exibição. Com a marca, a produção chegou ao acumulado de 22,4 pontos de média nas primeiras nove semanas no ar.

A recuperação colocou a novela em vantagem quando comparada a outros títulos recentes exibidos no mesmo horário. No mesmo período de exibição, "Quem Ama Cuida" supera os números acumulados por "Três Graças", que registrou 21,3 pontos; "Vale Tudo", com 21,2 pontos; e "Mania de Você", com 21,8 pontos.

Mesmo com a reação positiva, a trama ainda busca se aproximar do desempenho de novelas anteriores da faixa das nove. Na mesma fase de exibição, "Renascer" (2024) alcançava média de 26,5 pontos, cerca de 12,5% acima do índice atual.

Essa diferença representa uma estimativa de aproximadamente 639 mil telespectadores a menos na Grande São Paulo, considerando a equivalência atual de cada ponto de audiência medido pelo Ibope.

Nos bastidores da Globo, porém, o momento é tratado com otimismo. A sequência de crescimento e os recordes registrados semanalmente são vistos como sinais de que a novela conseguiu encontrar uma conexão maior com o público, apostando no estilo tradicional de dramaturgia associado a Walcyr Carrasco.

Polêmica envolvendo cena de assédio

A recuperação de audiência acontece após uma polêmica envolvendo uma das sequências da novela. A TV Globo precisou alterar capítulos de "Quem Ama Cuida" depois que a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) enviou uma notificação extrajudicial questionando o uso de sua marca em uma cena de assédio sexual.

A sequência envolvia os personagens Adriana, interpretada por Letícia Colin, Ademir, vivido por Dan Stulbach, e Suely, papel de Julia Stockler. Durante o momento em que a violência é retratada, placas com a identificação visual da associação apareciam ao fundo do cenário.

A entidade afirmou que não autorizou a utilização de sua marca naquela situação e contestou a associação de sua imagem ao enredo exibido na novela.

Medidas adotadas pela emissora

Após a reclamação formal, a emissora executou procedimentos de edição nos arquivos audiovisuais: