COFUNDADOR DO FACEBOOK
Bilionário brasileiro quer comprar 30% de clube gigante inglês
Consórcio bilionário liderado por investidores de tecnologia negocia fatia de time inglês
O bilionário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, compõe um grupo de investidores que negocia a aquisição de trinta por cento do Liverpool Football Club. O consórcio, que conta com a presença de Jeff Bezos, é liderado por Amit Bhatia.
Avaliação de mercado alcança seis bilhões de dólares
A negociação envolve o Fenway Sports Group, proprietário do time inglês desde 2010. Dados de mercado sugerem que a operação avalia o clube em seis bilhões de dólares, valor que coloca a transação entre as maiores do esporte mundial.
Histórico de investimentos dos envolvidos
Saverin detém patrimônio superior a trinta e dois bilhões de dólares. O empresário brasileiro buscou a compra do Chelsea em 2022, porém a proposta não avançou. Bezos possui fortuna estimada em mais de duzentos e oitenta bilhões de dólares.
Expectativa de anúncio oficial
A expectativa é que o Fenway Sports Group formalize o anúncio da transação em breve. O movimento sinaliza a entrada de novos investidores do setor de tecnologia na estrutura de gestão do futebol europeu.