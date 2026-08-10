Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

COFUNDADOR DO FACEBOOK

Bilionário brasileiro quer comprar 30% de clube gigante inglês

Consórcio bilionário liderado por investidores de tecnologia negocia fatia de time inglês

Jair Mendonça Jr
Por
Eduardo Saverin
Eduardo Saverin - Foto: Reprodução internet

O bilionário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, compõe um grupo de investidores que negocia a aquisição de trinta por cento do Liverpool Football Club. O consórcio, que conta com a presença de Jeff Bezos, é liderado por Amit Bhatia.

Estádio do Liverpool Football Club
Estádio do Liverpool Football Club - Foto: Reprodução internet

Avaliação de mercado alcança seis bilhões de dólares

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A negociação envolve o Fenway Sports Group, proprietário do time inglês desde 2010. Dados de mercado sugerem que a operação avalia o clube em seis bilhões de dólares, valor que coloca a transação entre as maiores do esporte mundial.

Histórico de investimentos dos envolvidos

Saverin detém patrimônio superior a trinta e dois bilhões de dólares. O empresário brasileiro buscou a compra do Chelsea em 2022, porém a proposta não avançou. Bezos possui fortuna estimada em mais de duzentos e oitenta bilhões de dólares.

Expectativa de anúncio oficial

A expectativa é que o Fenway Sports Group formalize o anúncio da transação em breve. O movimento sinaliza a entrada de novos investidores do setor de tecnologia na estrutura de gestão do futebol europeu.

Leia Também:

CAMPEONATO ESPANHOL

Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol
Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol imagem

PARCERIA

Retorno do trio MSN? Neymar pode jogar no Inter Miami com Messi e Suárez em 2027
Retorno do trio MSN? Neymar pode jogar no Inter Miami com Messi e Suárez em 2027 imagem

ESPORTES

SAF de clube gigante da Série A apresenta projeto para CT de R$ 120 milhões
SAF de clube gigante da Série A apresenta projeto para CT de R$ 120 milhões imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Liverpool

Relacionadas

Mais lidas