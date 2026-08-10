Bilionário brasileiro quer comprar 30% de clube gigante inglês

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O bilionário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, compõe um grupo de investidores que negocia a aquisição de trinta por cento do Liverpool Football Club. O consórcio, que conta com a presença de Jeff Bezos, é liderado por Amit Bhatia.

Estádio do Liverpool Football Club - Foto: Reprodução internet

Avaliação de mercado alcança seis bilhões de dólares

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A negociação envolve o Fenway Sports Group, proprietário do time inglês desde 2010. Dados de mercado sugerem que a operação avalia o clube em seis bilhões de dólares, valor que coloca a transação entre as maiores do esporte mundial.

Histórico de investimentos dos envolvidos

Saverin detém patrimônio superior a trinta e dois bilhões de dólares. O empresário brasileiro buscou a compra do Chelsea em 2022, porém a proposta não avançou. Bezos possui fortuna estimada em mais de duzentos e oitenta bilhões de dólares.

Expectativa de anúncio oficial

A expectativa é que o Fenway Sports Group formalize o anúncio da transação em breve. O movimento sinaliza a entrada de novos investidores do setor de tecnologia na estrutura de gestão do futebol europeu.