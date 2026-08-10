SAF de clube gigante da Série A apresenta projeto para CT de R$ 120 milhões

O Vasco da Gama já começa a dar sinais concretos dos planos para sua futura SAF, que está em fase avançada de negociação. Após uma apresentação realizada à Prefeitura do Rio de Janeiro na última quinta-feira, 6, o clube detalhou o projeto do novo centro de treinamento, um dos pilares da reestruturação planejada.

À frente da iniciativa, o presidente Pedrinho participou do encontro ao lado do empresário Marcos Lamacchia, responsável pelo acordo de aquisição da SAF, e do arquiteto Renato Malki, escolhido para desenvolver o projeto do novo CT vascaíno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A escolha de Malki não foi por acaso. Segundo o ge, o profissional é o responsável pelo moderno centro de treinamento do Red Bull Bragantino, inaugurado em 2024 e considerado referência no país. O modelo serviu como principal inspiração para o Vasco, que pretende ir além e construir uma estrutura ainda mais completa.

No ano passado, Pedrinho e membros da diretoria visitaram o CT do Bragantino, em Atibaia, para conhecer de perto o funcionamento do espaço, incluindo a rotina de atletas, funcionários e imprensa. A experiência reforçou o desejo do clube em investir em um projeto de alto nível.

Modelo moderno e estrutura de ponta

O modelo apresentado prevê uma estrutura robusta, com sete campos — sendo cinco de grama natural e dois sintéticos — além de miniestádio, alojamentos, restaurantes, academias, pista de corrida, salas de estudo, auditório e áreas de lazer. A proposta é criar um ambiente moderno e integrado, capaz de atender todas as demandas do futebol profissional.

Para tirar o projeto do papel, o Vasco projeta um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões. Paralelamente ao avanço da SAF, Pedrinho e Lamacchia mantêm reuniões semanais com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, em busca da liberação do alvará para o início das obras.

O clube também busca garantias para dar continuidade à construção mesmo diante de uma possível mudança na gestão municipal após as eleições de outubro. O novo CT será erguido na mesma região do atual centro de treinamento, com possibilidade de expansão, já que o Vasco possui terrenos adjacentes à área.

Veja imagens do projeto