PARCERIA
Retorno do trio MSN? Neymar pode jogar no Inter Miami com Messi e Suárez em 2027
Clube da MLS estuda contratação do atacante brasileiro
O trio MSN, composto pelos atacantes Messi, Neymar e Suárez, fez história na última década pelo Barcelona. Os craques podem voltar a jogar juntos em 2027, com o time norte-americano estudando a contratação do jogador brasileiro ao fim do seu contrato com o Santos.
Neymar tem em contrato com o Santos até dezembro de 2026 e não definiu os próximos passos da carreira, deixando em aberto até mesmo a possibilidade de se aposentar. No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o Inter Miami estuda a possibilidade de contar com o camisa 10 na próxima temporada.
O Inter Miami quer aproveitar o apelo dos fãs de futebol em ver novamente o trio MSN em campo. Entre 2014 e 2017, os jogadores protagonizaram um dos períodos mais vitoriosos da história do clube catalão, com nove títulos conquistados. Mais do que isso, encantaram pelas grandes atuações em conjunto.
Neymar em campo pelo Santos | Neymar pelo Santos | Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022 |
Messi está no Inter Miami desde 2023 e mesmo dosando minutos consegue ter números incríveis pelo clube. O astro argentino soma 92 gols e 53 assistências em 106 jogos pelo clube.
Já Luísito Suárez chegou ao Inter Miami em 2024 e segue mostrando ser um grande artilheiro, apesar de ter números inferiores a Messi. Em 92 partidas pelo clube da MLS, ele soma 52 gols e 32 assistências.
Neymar, que aos 34 anos, não consegue levar o Santos a algo mais do que a luta contra o rebaixamento, tem acumula polêmicas extracampo no futebol brasileiro. Desde que retornou ao Peixe, no ano passado, o brasileiro soma 19 gols e 9 assistências em 47 partidas.