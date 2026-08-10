Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

PARCERIA

Retorno do trio MSN? Neymar pode jogar no Inter Miami com Messi e Suárez em 2027

Clube da MLS estuda contratação do atacante brasileiro

Daniel Genonadio
Por
Messi, Suárez e Neymar marcaram época no Barcelona entre 2014 e 2017
Messi, Suárez e Neymar marcaram época no Barcelona entre 2014 e 2017 - Foto: OLI SCARFF / AFP

O trio MSN, composto pelos atacantes Messi, Neymar e Suárez, fez história na última década pelo Barcelona. Os craques podem voltar a jogar juntos em 2027, com o time norte-americano estudando a contratação do jogador brasileiro ao fim do seu contrato com o Santos.

Neymar tem em contrato com o Santos até dezembro de 2026 e não definiu os próximos passos da carreira, deixando em aberto até mesmo a possibilidade de se aposentar. No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o Inter Miami estuda a possibilidade de contar com o camisa 10 na próxima temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Inter Miami quer aproveitar o apelo dos fãs de futebol em ver novamente o trio MSN em campo. Entre 2014 e 2017, os jogadores protagonizaram um dos períodos mais vitoriosos da história do clube catalão, com nove títulos conquistados. Mais do que isso, encantaram pelas grandes atuações em conjunto.

  • 1 de 3 Neymar em campo pelo Santos
    Neymar em campo pelo Santos |
  • 2 de 3 Neymar pelo Santos
    Neymar pelo Santos |
  • 3 de 3 Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022
    Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022 |

Messi está no Inter Miami desde 2023 e mesmo dosando minutos consegue ter números incríveis pelo clube. O astro argentino soma 92 gols e 53 assistências em 106 jogos pelo clube.

Já Luísito Suárez chegou ao Inter Miami em 2024 e segue mostrando ser um grande artilheiro, apesar de ter números inferiores a Messi. Em 92 partidas pelo clube da MLS, ele soma 52 gols e 32 assistências.

Neymar, que aos 34 anos, não consegue levar o Santos a algo mais do que a luta contra o rebaixamento, tem acumula polêmicas extracampo no futebol brasileiro. Desde que retornou ao Peixe, no ano passado, o brasileiro soma 19 gols e 9 assistências em 47 partidas.

Leia Também:

ESPORTES

SAF de clube gigante da Série A apresenta projeto para CT de R$ 120 milhões
SAF de clube gigante da Série A apresenta projeto para CT de R$ 120 milhões imagem

SÉRIE A

Técnico do Vasco fica orgulhoso de empate contra o Bahia na Fonte Nova
Técnico do Vasco fica orgulhoso de empate contra o Bahia na Fonte Nova imagem

ESPORTES

Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário
Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Futebol inter miami neymar

Relacionadas

Mais lidas