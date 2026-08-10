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SÉRIE A

Técnico do Vasco fica orgulhoso de empate contra o Bahia na Fonte Nova

Bahia e Vasco ficaram no empate por 0 a 0 em jogo do Brasileirão

Daniel Genonadio
Por
Bahia x Vasco não saíram do 0 a 0 em jogo do Brasileirão 2026
Bahia x Vasco não saíram do 0 a 0 em jogo do Brasileirão 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Vasco ficaram no empate em 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste domingo, 9, pelo Campeonato Brasileiro. Visitante, o time carioca teve dois gols anulados e causou problemas ao Tricolor Baiano. Após a partida, o técnico Pedro Emanuel, do Vasco, declarou estar orgulhoso da atuação da sua equipe.

"Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegarmos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e termos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos... Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo", declarou o português que tem poucas semanas no comando do Vasco.

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"Esse grupo mostra muito caráter, ambição e vontade de reverter as coisas no campeonato. Esse jogo mostra uma vontade muito grande desses jogadores. Criamos para levar os três pontos. Sem demérito, em um jogo que nem sempre foi bem jogado, mas muito disputado. Mostramos caráter e acho que o clube e o time merecem esse reconhecimento. Esse é o caminho que temos para trilhar", acrescentou Pedro Emanuel em entrevista coletiva.

Apesar do orgulho com a atuação diante do Bahia, o Vasco vive situação complicada no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento com 22 pontos conquistados. O treinador apontou a atuação na Fonte Nova como o caminho a ser seguido para evitar a queda.

"Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo", afirmou.

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Próximos jogos

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, no Rio de Janeiro, contra o Olimpia, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, no domingo, às 19h, terá um jogo direto contra o Santos, também como mandante.

Já o Bahia, sem competições internacionais no calendário 2026, só volta a campo no próximo domingo, 16, quando enfrenta a Chapecoense, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó.

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arena fonte nova Bahia Brasileirão Futebol vasco

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