Ceni critica Bahia e revela diálogo com a CBF por joia do clube

O técnico Rogério Ceni não escondeu a insatisfação com o desempenho do Esporte Clube Bahia no empate sem gols diante do Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador avaliou que o confronto foi equilibrado, mas teve baixo nível técnico.

Na visão de Ceni, o Bahia apresentou um rendimento abaixo do esperado e cometeu erros que impediram a equipe de alcançar uma atuação melhor. O treinador destacou que o período de preparação antes do duelo deveria ter contribuído para um desempenho superior.



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Muitos erros bobos, saída de jogo, arremesso de goleiro, todos fizeram a gente não ter o mesmo rendimento que esperávamos Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Achei um jogo bem parelho, um jogo de baixo nível técnico. Nós tínhamos tecnicamente condições de fazer melhor [...] No mais, acho que foi tecnicamente um jogo abaixo daquilo que a gente pode apresentar”, pontuou o comandante.





Ceni critica erros e cita influência do gramado



As condições do gramado também foram mencionadas pelo treinador como um dos fatores que interferiram no desempenho do Bahia. Ceni, porém, deixou claro que a equipe também teve responsabilidade pelo rendimento abaixo do esperado.





O gramado, eu não vou mais falar porque não sou eu que tenho que falar, não sou eu que tenho responsabilidade de falar, mas chega a dar vergonha dos jogadores do próprio Vasco Ceni - treinador do Bahia

“O gramado atrapalha, mas, tecnicamente, nós fizemos escolhas ruins na hora dos passes. Mesmo apertados, nós trabalhamos com isso a semana toda, junto com o Sub-20, pressionando a gente dessa mesma maneira, e não tivemos a mesma calma para encontrar soluções”, explicou o técnico do Bahia.



Bahia sofre com falta de tranquilidade para marcar



Outro ponto destacado pelo comandante foi a dificuldade do Bahia para transformar as oportunidades criadas em gols. Ceni lembrou que a equipe costuma criar boas chances nos primeiros minutos dos jogos, mas não consegue aproveitá-las.





Contra o Vasco, o cenário se repetiu. O Bahia teve oportunidades logo no início, mas não conseguiu abrir o placar. Para Ceni, a sequência de chances desperdiçadas acaba afetando a confiança dos jogadores durante as partidas.





“Eu acho que falta ter um pouco mais de calma e um pouco mais de qualidade na hora das definições, na hora de fazer o gol. Você vê o que eu te falo: com 45 segundos, eu não sei, ou 40 e poucos, nós tivemos a primeira oportunidade. Aos 45 minutos, nós tivemos uma segunda grande oportunidade de gol [...] Mas estamos tendo dificuldade pela falta de confiança ou pela falta de um pouco mais de tranquilidade para colocar a bola para dentro em momentos que são momentos chave do jogo onde vão abrir o adversário”, salientou Rogério Ceni.





Bahia vai tentar segurar Kauê Furquim da Seleção Brasileira Sub-17

Durante a coletiva, Rogério Ceni também revelou que o Bahia pode conversar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar manter Kauê Furquim à disposição da equipe por mais tempo.





O jovem atacante, de 17 anos, é uma das opções do treinador para o setor ofensivo neste momento. A situação ganhou importância após a lesão de Ademir, enquanto Kike Olivera ainda busca recuperar o ritmo depois de passar um longo período afastado dos treinamentos para resolver sua situação interna.