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E.C.BAHIA

Rogério Ceni sobe o tom contra o gramado da Fonte Nova: "Vergonha!"

Treinador concedeu entrevista coletiva após o empate contra o Vasco

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O estado do gramado da Arena Fonte Nova voltou a ser alvo de fortes críticas após o empate sem gols entre Bahia e Vasco, neste domingo. Depois da partida, Rogério Ceni não poupou palavras para avaliar as condições do campo e afirmou que o piso prejudicou diretamente a qualidade do futebol apresentado pelas duas equipes.

Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador tricolor classificou o gramado como um problema e afirmou que a situação já chegou a um ponto constrangedor.

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"O gramado eu não vou mais falar, não sou eu que tenho que falar. Chega a dar vergonha. O gramado atrapalha, mas tecnicamente sei que fizemos escolhas ruins", avaliou Ceni.

"O campo do CT está bem melhor que esse campo. É uma vergonha jogar num gramado como esse. Um estádio tão bonito como esse ter um gramado como esse é uma vergonha. Mas é o que eu digo: o estádio não é da gente, então aí é uma questão de quem controla. Às vezes, você quer ficar em harmonia com quem comanda o estádio, o gramado... E aí você não consegue cobrar talvez o que seria necessário para ter o mínimo de qualidade para jogo", acrescentou.

É uma vergonha jogar num gramado como esse Rogério Ceni - técnico do Bahia

A reclamação não ficou restrita ao impacto sobre o Bahia. Para o técnico, as condições do campo também contribuíram para o baixo nível técnico apresentado pelo Vasco. Ceni afirmou que a bola permaneceu constantemente viva e dificultou a construção das jogadas.

"A gente teve ausências sentidas, principalmente na questão técnica. Faz falta o Everton fora, o Caio voltando de lesão, hoje não tivemos o Pulga. Os jovens estão entrando bastante. Concordo que foi um dos piores jogos que eu vi, a bola viva o tempo todo. A qualidade do jogo ruim, dos dois lados até, acho que passar pelo gramado que temos para jogar. Qualquer time vai sofrer aqui", disse Ceni.

Estado do campo atrapalhou o time

O treinador voltou a abordar o assunto ao fazer uma avaliação geral da atuação do Bahia. Segundo ele, o estado do campo também impediu que a equipe reproduzisse durante a partida o trabalho desenvolvido nos treinamentos.

"Hoje a produção foi abaixo, um jogo ruim, um gramado péssimo. Não conseguimos repetir o treinamento da semana. É ruim ficar dez dias sem jogar. Ano passado era ruim jogar de três em três dias, mas também é ruim não jogar em dez dias", completou Rogério Ceni.

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Gramado sintético é o ideal para o jogo do Bahia?

O técnico chegou a projetar o próximo compromisso do Tricolor justamente destacando uma mudança de superfície. O Bahia enfrentará a Chapecoense no próximo domingo, às 11h, na Arena Condá, que possui gramado sintético.

"A gente tem que tentar sempre vencer os jogos, mas não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, chutando bola para frente. Temos que fazer melhores escolhas, torcer para o campo melhorar. Vamos jogar em um sintético agora, onde a bola rola bem, temos que aproveitar isso para fazer nosso jogo. Tivemos oportunidades hoje, os gols impedidos por muito pouco. Temos que tentar vencer, como hoje tentamos vencer o Vasco, que é uma boa equipe", projetou Ceni.

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