Nestor se irrita com empate do Bahia e cobra: “Tem que se sobressair”

O empate sem gols com o Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, deixou o Esporte Clube Bahia novamente sem conseguir aproveitar a oportunidade de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meio-campista Rodrigo Nestor reconheceu que o Tricolor precisava ter apresentado um desempenho superior diante da equipe carioca.





Apesar de reconhecer a evolução recente do Vasco, atualmente na parte inferior da tabela, o camisa 11 destacou que o Bahia precisava se impor dentro de casa, principalmente diante da possibilidade de alcançar a zona de classificação direta para a Libertadores.





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Acho que o Vasco é uma equipe que melhorou nesses últimos jogos, mas a gente tem que se sobressair Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia



Nestor também avaliou que o período de preparação para o confronto não foi suficiente para que o Bahia colocasse em prática aquilo que havia sido trabalhado durante os treinamentos. Segundo o jogador, a equipe estudou a maneira de atuar do Vasco, mas não conseguiu reproduzir esse planejamento durante os 90 minutos.





“A gente teve dias para trabalhar, treinamos bem, tivemos treinos táticos em cima do que o Vasco fazia e hoje as coisas não saíram como a gente queria”, pontuou o meio-campista.







Bahia precisa reagir fora de casa

Com mais um empate no Brasileirão, o Bahia terá agora um novo compromisso longe de Salvador para tentar recuperar os pontos desperdiçados em casa. O adversário será a Chapecoense, no próximo domingo, 16.





Para Nestor, a equipe precisa transformar a frustração pelo resultado diante do Vasco em motivação para buscar uma vitória fora de casa. O objetivo continua sendo alcançar o G-4 e garantir uma vaga direta na Libertadores.





“Acho que agora a gente tem que buscar essa força para tentar vencer fora de casa. A gente precisa vencer para conseguir chegar no G-4 e chegar na Libertadores de forma direta”, garantiu Rodrigo Nestor.