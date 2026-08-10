Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário

Lionel Messi se despediu neste domingo, 9, em uma cerimônia restrita e perto de sua cidade natal, Rosario, de seu pai Jorge — falecido no sábado, aos 68 anos —, um pilar emocional para o astro argentino e seu agente desde o início de sua carreira.

A cerimônia foi realizada em um cemitério de Pérez, localidade vizinha a Rosario, e terminou por volta do meio-dia no horário da Argentina (e de Brasília).

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O encontro de familiares e pessoas próximas ocorreu sob rigoroso sigilo e com um forte esquema de segurança, que começou a ser desmontado progressivamente após o término da cerimônia, conforme constataram jornalistas da AFP no local.

Através das grades e à distância, pouco antes do meio-dia, era possível ver alguns familiares reunidos no cemitério, entre eles Lionel Messi.

Após o sepultamento, o capitão da seleção argentina retornou à sua residência em um condomínio fechado nos arredores de Rosario, segundo relatos da imprensa local.

Lionel Messi chegou na noite de sábado, acompanhado de sua esposa, Antonela Roccuzzo, e de seus filhos, em um voo privado vindo dos Estados Unidos, e permanece desde então com o restante da família em Rosario, após a morte de seu pai.

Nas imediações do cemitério, se reuniram jornalistas, policiais e alguns fãs, vários deles com homenagens para se despedir de Jorge Messi, figura central na vida e na carreira do capitão da Albiceleste, tanto como pai quanto em seu papel de agente.

"Vim ontem à noite também. Fiz este cartaz porque imagino como deve ser perder um ente querido", disse à AFP Lucas Blanco, de 15 anos, que trouxe um cartaz feito à mão com a frase "Força, Messi" e o colocou em uma grade de acesso ao cemitério.

A família não informou a causa da morte, embora o jornal argentino Clarín tenha noticiado que Jorge Messi sofria de câncer e estava internado havia vários meses, inclusive durante a Copa do Mundo de 2026.

A situação do pai do craque se tornou pública durante o Mundial, quando Lionel Messi chorou após marcar um gol contra a Argélia, lágrimas que o ídolo atribuiu a questões pessoais, mas que a imprensa local apontou estarem relacionadas ao estado de saúde de seu pai.

Após esse episódio, a família Messi confirmou que Jorge estava sob acompanhamento médico, sem fornecer mais detalhes.

Depois da Copa do Mundo, Lionel Messi viajou a Rosario por alguns dias para visitar Jorge.

Rosário se despede de Jorge Messi

No cemitério El Prado, cartazes com mensagens como "Força, família Messi" ou "Força, Messi, te amo sempre" — junto com uma coroa de flores — se acumulavam nas grades, observou a AFP no local.

O fanatismo dos argentinos por Lionel Messi contrastava com o pequeno número de pessoas que compareceram ao cemitério.

Ana e Carlos vieram da cidade de Tres Arroyos, no sul da província de Buenos Aires. "Percorremos 700 quilômetros para estar aqui. Queríamos acompanhar o Leo neste momento", disse Carlos.

Sua esposa, Ana, se mostrou surpresa com o pequeno número de pessoas na entrada do cemitério: "Achávamos que haveria muita gente, mas, mesmo assim, queremos estar aqui para apoiar a família neste momento tão difícil".

A casa onde Lionel Messi nasceu se transformou em um altar devido à quantidade de presentes, cartas, cartazes e flores deixados pelos fãs na porta.

Localizada na cidade de Rosario, a 300 km ao norte de Buenos Aires, a modesta casa de dois andares ficou repleta de bandeiras da Argentina e mensagens de apoio ao craque.

Luto no futebol mundial

Mensagens de condolências chegaram de várias partes do planeta.

O FC Barcelona, time onde Lionel construiu grande parte de sua carreira, agradeceu a Jorge por ter confiado ao clube os seus primeiros anos e a sua fase de maior esplendor no futebol.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) determinou um minuto de silêncio e o uso de braçadeiras pretas em todas as categorias do futebol argentino, com bandeiras a meio mastro até a próxima sexta-feira.

O Inter Miami, casa de Messi desde julho de 2023, observou um minuto de silêncio na noite de sábado, antes da partida contra o Monterrey pela Leagues Cup, e seus companheiros de equipe disputaram o jogo usando braçadeiras pretas.

Após marcar um gol, De Paul exibiu, sob a sua camisa, outra com o número 10 em homenagem a Messi.