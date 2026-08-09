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CAMPEÃ

Flávia Saraiva ganha medalha de ouro com nova série solo

Ginasta se consagrou como campeã brasileira durante campeonato

Franciely Gomes
Por
Flávia Saraiva foi eleita a maior campeã brasileira
Flávia Saraiva foi eleita a maior campeã brasileira - Foto: Reprodução | Instagram

Flávia Saraiva conquistou mais uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo, 9, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A ginasta apresentou uma nova série de solo e se consagrou como campeã brasileira.

Além do primeiro lugar no solo, ela também conquistou o ouro no individual geral e na trave. Sua apresentação contou com uma homenagem especial de Dia dos Pais na trilha sonora, que foi marcada por canções de Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga.

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Flávia conquistou nota de 13.833 na série solo, seguida de Júlia Coutinho, com 13.266, e Gabriela Vieira, com 13.100. Ambas as atletas fazem parte do time de ginástica do Flamengo.

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Ao todo, Flávia Saraiva levou quatro medalhas de ouro e uma de prata para casa, mesclando apresentações solo e em equipe. Ela foi eleita como a atleta mais condecorada do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.

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Tags

esporte Flávia Saraiva ginástica

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