CAMPEÃ
Flávia Saraiva ganha medalha de ouro com nova série solo
Ginasta se consagrou como campeã brasileira durante campeonato
Flávia Saraiva conquistou mais uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo, 9, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A ginasta apresentou uma nova série de solo e se consagrou como campeã brasileira.
Além do primeiro lugar no solo, ela também conquistou o ouro no individual geral e na trave. Sua apresentação contou com uma homenagem especial de Dia dos Pais na trilha sonora, que foi marcada por canções de Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga.
Flávia conquistou nota de 13.833 na série solo, seguida de Júlia Coutinho, com 13.266, e Gabriela Vieira, com 13.100. Ambas as atletas fazem parte do time de ginástica do Flamengo.
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Ao todo, Flávia Saraiva levou quatro medalhas de ouro e uma de prata para casa, mesclando apresentações solo e em equipe. Ela foi eleita como a atleta mais condecorada do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.