VÍDEO: Rumor de casamento de Cristiano Ronaldo leva multidão à igreja

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Uma multidão se reuniu em frente à uma igreja na Ilha da Madeira, em Portugal, à espera do suposto casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O casal, no entanto, não estava no local. Quem entrou na igreja para se casar foram Nicole e Fábio, que tiveram a cerimônia acompanhada por centenas de curiosos atraídos pelo rumor neste sábado, 8.

A própria igreja, a Sé do Funchal, registrou a movimentação nas redes sociais e destacou a situação inusitada. “Nunca vimos nada assim aqui na Sé. Foi muito complicado a noiva entrar na igreja da Sé para casar”, escreveu a instituição.

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O episódio aconteceu após a circulação de informações de que o jogador português e a modelo espanhola fariam a cerimônia neste sábado.

Rumor sobre casamento mobilizou Funchal

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal britânico The Sun, que chegou a indicar horário, local, festa no hotel Savoy Palace e até uma suposta lista de convidados.

Segundo o Jornal de Notícias, porém, a cerimônia de Ronaldo e Georgina nunca esteve marcada para a Sé do Funchal. Mesmo assim, o rumor foi suficiente para levar uma grande quantidade de pessoas às proximidades da igreja.

A família do jogador também negou a informação. Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, questionou nas redes sociais por que as pessoas acreditariam que ele se casaria sem que o próprio jogador tivesse feito um anúncio.

Ronaldo reage com risadas

O próprio Cristiano Ronaldo entrou na brincadeira. O jogador comentou com emojis de risada uma publicação do Jornal da Madeira sobre a movimentação provocada pelo suposto casamento.

CR7 se divertiu com a situação - Foto: Reprodução | Instagram

Ronaldo e Georgina estão noivos desde 2025. O casal, que se conheceu em 2016, já afirmou que pretende realizar uma celebração mais discreta, restrita a familiares e amigos próximos.

Especulações continuam

Apesar da confusão deste sábado, os rumores sobre um possível casamento de Ronaldo e Georgina na Madeira não foram completamente encerrados.

Relatos citados pela imprensa portuguesa apontaram até mesmo a reserva de 25 táxis com vidros escurecidos, enquanto outras informações indicaram que a cerimônia poderia ocorrer nos próximos dias.

Por enquanto, não há confirmação oficial sobre uma data para o casamento. A movimentação deste sábado, porém, mostrou o tamanho da expectativa em torno da união do astro português com Georgina Rodríguez.