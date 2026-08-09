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Rayssa Leal faz história, vence japonesa e é campeã do SLS Takeover

Brasileira derrotou Momiji Nishiya por 0,2 ponto no Maracanãzinho

Lucas Vilas Boas
Por
Rayssa Leal
Rayssa Leal - Foto: Reprodução | Instagram

Rayssa Leal voltou a subir no lugar mais alto do pódio na temporada da Street League Skateboarding (SLS). Neste domingo, 9, a brasileira de 18 anos venceu o SLS Rio Takeover, realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, após uma disputa apertada com a japonesa Momiji Nishiya.

Rayssa terminou a competição com 20.9 pontos, apenas 0.2 acima da adversária, que somou 20.7. A espanhola Daniela Terol completou o pódio, com 17.7 pontos.

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O título no Rio representa a segunda conquista de Rayssa nas três primeiras etapas do calendário da SLS em 2026. A brasileira também venceu a abertura da temporada, disputada em Sydney, na Austrália.

A etapa carioca teve um confronto direto especialmente equilibrado entre Rayssa e Nishiya. A japonesa, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, manteve a disputa aberta até as últimas manobras, mas a brasileira conseguiu assegurar a liderança pela pequena diferença na pontuação final.

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A competição no Maracanãzinho foi a terceira de um total de sete etapas previstas para a temporada da Liga Internacional de Skate Street. Agora, Rayssa terá pela frente a quarta etapa do campeonato, que será em Tempe, nos Estados Unidos, no dia 29 de agosto.

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