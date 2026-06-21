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SEQUÊNCIA DE ERROS

Rayssa Leal volta a competir, mas termina em quinto na Copa do Mundo

A fadinha do skate conseguiu 142,55 pontos na competição vencida por Chloe Covell

Marina Branco
Por

A fadinha do Brasil está de volta às pistas, mas ainda está retomando o ritmo. Neste sábado, 21,Rayssa Leal voltou às competições depois de três meses afastada por uma fratura óssea no joelho direito, mas não conseguiu repetir o desempenho que a colocou entre os maiores nomes do skate street mundial.

Na etapa de Roma da Copa do Mundo, na Itália, a brasileira cometeu erros importantes na final feminina e terminou na quinta colocação, com 142,55 pontos. Na competição, Rayssa buscava o bicampeonato da etapa italiana, feito que seria inédito na prova.

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Quem alcançou a marca, no entanto, foi a australiana Chloe Covell, que confirmou o favoritismo, dominou a decisão e ficou com o ouro ao somar 177,01 pontos. O pódio foi completado pela japonesa Yumeda Oda, com 155,15, e pela chinesa Cui Chenxi, com 152,78.

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Rayssa chegou à final depois de avançar em quinto lugar na sexta-feira, 20. A decisão reunia adversárias fortes, como a japonesa Yumeda Oda, a jovem Mei Ozeki, de 13 anos, a campeã olímpica Coco Yoshizawa, a chinesa Cui Chenxi e, claro, a atual campeã Chloe Covell.

Terceira a entrar na pista, a brasileira não conseguiu encaixar a primeira volta, errando logo na terceira manobra e recebendo 58,85 pontos, nota que a deixou em situação desconfortável desde o início.

Enquanto Rayssa tentava encontrar ritmo, as rivais abriram vantagem. Yumeda Oda já havia somado 73,47, e Chloe Covell começou forte, com 79,39. Coco Yoshizawa também falhou em sua apresentação, enquanto Cui Chenxi fechou a primeira volta das favoritas com 68,95 após perder a linha.

Sabendo que não podia mais errar, Rayssa tentou aumentar o grau de dificuldade na sequência. A ousadia, no entanto, não se transformou em pontuação, e ela voltou a falhar em uma manobra, ficando ainda mais distante das primeiras posições.

Na última passagem do primeiro giro, Rayssa tirou a camiseta e tentou uma volta limpa para reagir na final. A volta precisa, porém, novamente não veio, e com os mesmos 58,85 pontos, a briga pelo pódio ficou complicada.

Rayssa Leal na Copa do Mundo de skate
Rayssa Leal na Copa do Mundo de skate - Foto: Reprodução I Instagram

Do outro lado, Chloe Covell consolidava o domínio. A australiana melhorou sua pontuação e chegou a 86,84, abrindo vantagem na liderança e deixando a disputa pelo ouro sob seu controle.

Após uma pausa, as skatistas voltaram à pista para as manobras finais. Rayssa conseguiu enfim acertar uma tentativa e chegou a assumir provisoriamente a segunda colocação. O momento reacendeu a esperança de pódio, mas a margem de erro já era pequena.

Chloe Covell, por sua vez, seguiu em ritmo alto. A australiana acertou mais uma grande manobra, chegou a 172,64 no geral e manteve ampla vantagem sobre as concorrentes.

Para alcançar o pódio, Rayssa precisava de uma nota muito alta, acima de 93 pontos. A brasileira tentou, mas voltou a errar. Depois da falha, agradeceu o apoio do público e viu as chances de medalha desaparecerem.

Covell ainda fechou a final com 90,17, a melhor manobra da decisão e a única nota na casa dos 90 pontos. Com isso, confirmou o bicampeonato em Roma, repetindo a conquista de 2025.

Brasileiros fora do pódio no masculino

O Brasil também teve representantes na final masculina, disputada antes da decisão feminina. Giovanni Vianna e Wallace Gabriel chegaram à disputa em uma bateria forte, marcada pelo domínio japonês desde o início.

Sora Shirai abriu vantagem com 86,47 pontos, seguido por Toa Sasaki, com 84,91, e Kairi Netsuke, com 83,37. Giovanni Vianna errou a primeira manobra, mas depois acertou uma boa tentativa e assumiu a quinta colocação com 82,13 pontos. Wallace Gabriel aparecia logo atrás, em sexto, com 79,11.

Na sequência, o sul-coreano Juni Kang acertou uma bela manobra, mas não escondeu a insatisfação com a nota de 84,33. No geral, chegou a 167,70 pontos.

O norte-americano Julian Agliardi também teve um dos grandes momentos da final ao receber 92,67, maior nota da disputa até então. A pontuação, no entanto, não foi suficiente para levá-lo ao pódio por causa do desempenho mais baixo nas tentativas anteriores.

Giovanni Vianna cometeu três falhas e terminou em oitavo lugar, enquanto Wallace Gabriel chegou a ocupar a terceira posição com 160,83, mas acabou superado na reta final.

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fadinha Rayssa Leal skate

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