Jacuipense e Juazeirense são derrotados na ida do mata-mata da Série D

O Esporte Clube Jacuipense e a Sociedade Desportiva Juazeirense largaram em desvantagem na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, 21. Em duelos válidos pelas partidas de ida, as equipes baianas foram derrotadas.



O Jacupa recebeu o Treze-PB na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), e foi derrotado por 3 a 1, enquanto o Cancão de Fogo visitou o Serra Branca no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), e perdeu por 2 a 0.



Diante dos resultados, tanto o Jacuipense quanto a Juazeirense precisam vencer os jogos de volta para continuarem vivos na Série D do Brasileirão e seguirem sonhando com uma vaga na terceira divisão nacional.



O Cancão de Fogo contará com o apoio de sua torcida no segundo jogo, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), no próximo domingo, 28. Já o Jacuipense visita o Treze-PB no Amigão, em Campina Grande, também na mesma data, mas em horário mais tarde, às 17h.





Quanto vale a classificação?

Caso avancem à terceira fase, Esporte Clube Jacuipense e a Sociedade Desportiva Juazeirense receberão cerca de R$ 180 mil pela vaga na sequência da competição. Com a classificação para a segunda fase da Série D, as duas equipes já asseguraram uma premiação de aproximadamente R$ 100 mil.

