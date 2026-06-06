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Rayssa Leal se assume bissexual nas redes sociais

Desde o começo do ano, Rayssa Leal se tornou alvo de especulações após ter um suposto romance

Carla Melo
Por
A atleta de 18 anos usou sua conta pessoal no TikTok
A atleta de 18 anos usou sua conta pessoal no TikTok - Foto: © SLS/Divulgação

Rayssa Leal, skatista e campeã olímpica, resolveu quebrar o mistério e decidiu abrir o coração publicamente pela primeira vez. A atleta de 18 anos usou sua conta pessoal no TikTok, nesta sexta-feira, 5, para se assumir bissexual.

Uma seguidora comentou em um vídeo publicado no perfil da skatista com três corações nas cores rosa, roxo e azul — símbolos associados à bandeira bissexual - seguido de sinais de interrogação.

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Rayssa respondeu “humrum ”, confirmando a pergunta da seguidora. A resposta da atleta rapidamente repercutiu entre os fãs e movimentou as redes sociais, principalmente por sua vida pessoal ser mais discreta.

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Desde o começo do ano, Rayssa Leal se tornou alvo de especulações após ter um suposto romance com Duda Wilken, de 21 anos, exposto. Na época, os internautas começaram a notar uma sequência de indícios de uma possível relação.

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Tags

entretenimento esporte Rayssa Leal

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