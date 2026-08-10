E.C.VITÓRIA
Vitória tem pior início do returno e ocupa lanterna após três rodadas
Leão da Barra ainda não venceu no segundo turno do Brasileirão
Embalado após a classificação épica sobre o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chegou ao quarto jogo seguido sem vencer, além de não ter pontuado no segundo turno até aqui.
Prejudicado por baixas no elenco, o Vitória perdeu por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo, 9, no Maracanã, pela rodada 22. Com mais um resultado negativo, o Rubro-Negro atualmente possui a pior campanha do returno do Brasileirão, atrás até da lanterna geral Chapecoense.
Além da Chape, RB Bragantino, Santos e São Paulo são outros que somaram um ponto cada. O Vitória, por outro lado, é a única equipe que ainda não saiu do zero na segunda metade da Série A.
A equipe baiana ocupa a 13ª posição na classificação geral, com 26 pontos, uma campanha estável. No entanto, a largada para o segundo turno veio com derrotas para Remo, Palmeiras e Flamengo. No período, foram oito gols sofridos e nenhum marcado.
Leia Também:
Zona de rebaixamento fica mais próxima
O sonho de brigar por coisas maiores no Brasileiro, inclusive, vai se tornando mais complicado neste início de returno. A desvantagem para a zona de classificação à Copa Sul-Americana aumentou para três pontos, enquanto a distância à zona de rebaixamento diminuiu para quatro pontos.
Embora ainda tenha uma gordura acima do Z-4, o Vitória vê quatro equipes que estão abaixo na classificação com partidas atrasadas. Para não entrar de vez no bolo da confusão, o Vitória aposta no Barradão, seu maior trunfo. Cinco dos próximos sete compromissos pelo Brasileirão serão no 'Santuário'.
"Jogar no Barradão, nossa torcida nos empurra. Joga junto. Atmosfera. A gente fica muito forte com eles. Nos levaram no aeroporto, depois lotaram estádio de novo. Sem ajuda deles nada disso seria possível", afirmou Jair.
Próximos jogos do Vitória
- Vitória x Botafogo - 16/08 (sábado), às 18h30 | Barradão
- Vitória x Bahia - 23/08 (domingo), às 16h | Barradão
- Atlético-MG x Vitória - a definir | Arena MRV
- Vitória x Grêmio - a definir | Barradão
- Mirassol x Vitória - a definir | Maião
- Vitória x Cruzeiro - a definir | Barradão
- Vitória x Chapecoense - a definir | Barradão