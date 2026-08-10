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E.C.VITÓRIA

Vitória tem pior início do returno e ocupa lanterna após três rodadas

Leão da Barra ainda não venceu no segundo turno do Brasileirão

João Grassi
Por
Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026
Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Embalado após a classificação épica sobre o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chegou ao quarto jogo seguido sem vencer, além de não ter pontuado no segundo turno até aqui.

Prejudicado por baixas no elenco, o Vitória perdeu por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo, 9, no Maracanã, pela rodada 22. Com mais um resultado negativo, o Rubro-Negro atualmente possui a pior campanha do returno do Brasileirão, atrás até da lanterna geral Chapecoense.

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Além da Chape, RB Bragantino, Santos e São Paulo são outros que somaram um ponto cada. O Vitória, por outro lado, é a única equipe que ainda não saiu do zero na segunda metade da Série A.

A equipe baiana ocupa a 13ª posição na classificação geral, com 26 pontos, uma campanha estável. No entanto, a largada para o segundo turno veio com derrotas para Remo, Palmeiras e Flamengo. No período, foram oito gols sofridos e nenhum marcado.

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Zona de rebaixamento fica mais próxima

O sonho de brigar por coisas maiores no Brasileiro, inclusive, vai se tornando mais complicado neste início de returno. A desvantagem para a zona de classificação à Copa Sul-Americana aumentou para três pontos, enquanto a distância à zona de rebaixamento diminuiu para quatro pontos.

Embora ainda tenha uma gordura acima do Z-4, o Vitória vê quatro equipes que estão abaixo na classificação com partidas atrasadas. Para não entrar de vez no bolo da confusão, o Vitória aposta no Barradão, seu maior trunfo. Cinco dos próximos sete compromissos pelo Brasileirão serão no 'Santuário'.

"Jogar no Barradão, nossa torcida nos empurra. Joga junto. Atmosfera. A gente fica muito forte com eles. Nos levaram no aeroporto, depois lotaram estádio de novo. Sem ajuda deles nada disso seria possível", afirmou Jair.

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximos jogos do Vitória

  • Vitória x Botafogo - 16/08 (sábado), às 18h30 | Barradão
  • Vitória x Bahia - 23/08 (domingo), às 16h | Barradão
  • Atlético-MG x Vitória - a definir | Arena MRV
  • Vitória x Grêmio - a definir | Barradão
  • Mirassol x Vitória - a definir | Maião
  • Vitória x Cruzeiro - a definir | Barradão
  • Vitória x Chapecoense - a definir | Barradão
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