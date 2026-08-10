Ventura vê evolução "nítida" e "coragem" em segundo tempo no Maracanã

Mesmo com a terceira derrota seguida no Brasileirão e mais um jogo sem vencer fora de casa, Jair Ventura viu uma evolução "nítida" no desempenho do Esporte Clube Vitória durante o segundo tempo da partida contra o Flamengo, neste domingo, 9, que acabou 2 a 0 para os cariocas.

Em entrevista coletiva concedida no Maracanã, o técnico de 47 anos exaltou a "coragem" apresentada pelo Vitória nos 45 minutos finais do jogo e pediu mais "regularidade" nos compromissos como visitante.

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"Mostramos no segundo tempo que a gente é capaz de fazer, ter mais coragem, ficar com a bola, jogar, acreditar. Flamengo foi dominante no primeiro tempo. A gente tentou subir a marcação, eles saíram da pressão. Ter mais regularidade nesses jogos fora de casa", projetou

Fizemos ajustes, conversamos, deu certo. Time teve evolução, mas mesmo assim tomamos gol de contra-ataque. Mas a evolução foi nítida e conseguimos jogar. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Pontos positivos e desfalques

Um dos principais abordados por Jair na coletiva foi a quantidade de desfalques para o jogo. Cacá, Luan Cândido e Baralhas nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro, enquanto Renato Kayzer não saiu do banco de reservas por estar com problemas na panurrilha.

“Fizemos aqui [Maracanã] com os dois noves contra o Fluminense. Hoje não dava porque o Kayzer está com a panturrilha arrebentada. Então, hoje não tinha possibilidade. Mas, de repente, o Kayzer está em umas condições boas, de repente não iniciar, mas sim, de repente ele entra no jogo”, explicou Jair.

O treinador rubro-negro entendeu que, apesar da derrota e as poucas chances criadas, a expectativa geral seria de uma atuação pior.

"De repente muita gente pensou que, com tantos desfalques, seria uma situação da gente nem ver a bola aqui, mas não foi o que aconteceu. Perdemos, mas não foi o atropelo que de repente a grande maioria esperava”, pontuou.