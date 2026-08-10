Jair Ventura expõe cansaço e revela mobilização de atletas para jogar

Jair Ventura reconheceu a superioridade do Flamengo na derrota do Vitória por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, mas destacou as dificuldades enfrentadas pelo Rubro-Negro baiano antes da partida. O treinador revelou que a equipe teve cinco desfalques em relação ao time que havia iniciado a partida anterior e ressaltou o desgaste provocado pelo calendário.

Entre os problemas, estavam as ausências da dupla de zaga titular, formada por Cacá e Luan Cândido, além do volante Baralhas e do atacante Renato Kayzer. O treinador também citou o contexto envolvendo a preparação para o confronto.

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“Na sexta-feira, foi regenerativo, no sábado, a gente nem foi a campo e, no domingo, já enfrentamos o Flamengo no Maracanã. Por conta disso, cinco atletas ficaram fora. A minha zaga titular, Cacá e Luan, pelo tudo que aconteceu — vocês lembram do jogo do Palmeiras", iniciou o treinador.

"Aí você vem com Baralhas, o capitão. A esposa dele está para ter filho, está sendo marcado para amanhã, mas havia a possibilidade de antecipar. Kaizer, com a panturrilha pesada, teve controle de carga e ficou fora do jogo. Então, nisso, já são cinco desfalques dos cinco jogadores que começaram o último jogo, que vencemos e que nos deu a classificação", acrescentou.

Superioridade inegável do Flamengo

Apesar das baixas, Jair admitiu que o Vitória encontrou muitas dificuldades durante a primeira etapa. Segundo o técnico, o domínio do Flamengo foi evidente, especialmente na posse de bola e no controle das ações ofensivas.

“Mesmo assim, no primeiro tempo, o Flamengo foi bem superior. Independentemente das condições, a gente não está aqui para esconder. Eles tiveram quase 70% de posse, e a gente teve muita dificuldade para jogar. No segundo tempo, a gente melhora.”

O Flamengo abriu o placar aos 13 minutos, quando Erick Pulgar acertou um belo chute de fora da área e colocou a bola no ângulo de Lucas Arcanjo. Para Jair, a finalização do volante chileno foi um dos grandes lances do Campeonato Brasileiro até o momento.

O segundo gol do Flamengo saiu aos 35 minutos da etapa final, quando Bruno Henrique recebeu passe de Carrascal e acertou uma forte finalização de esquerda. Jair valorizou a qualidade do adversário, mas também voltou a destacar o cenário enfrentado pelo Vitória.

Mesmo com tantos desfalques, com muito cansaço. Mas a gente segue sem vencer fora de casa. Temos que ser cobrados e queremos melhorar. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Reação no segundo tempo

Mesmo diante das dificuldades, Jair Ventura saiu satisfeito com a resposta dada pelo elenco, especialmente na segunda etapa. O treinador ressaltou a disposição de jogadores que também poderiam ser poupados por questões físicas, mas decidiram entrar em campo para ajudar a equipe

“Em muitas competições, você tem que ter um elenco muito homogêneo, mas estou muito satisfeito com o meu elenco. Mesmo com tantos desfalques, a gente conseguiu botar a bola no chão, fizemos um bom segundo tempo, jogamos, mesmo com cinco jogadores a menos. O próprio Matheuzinho e o Erick estavam em uma situação que, de repente, era para ter um controle de carga também, mas se propuseram a ajudar, eles se botaram à disposição”

Jair ainda explicou que a estratégia ofensiva adotada pelo Vitória também aumentou o desgaste físico dos jogadores. Para o treinador, as mudanças realizadas ao longo da partida ajudaram o time a recuperar intensidade.

“A gente foi extremamente ofensivo, marcamos alto o jogo todo. Isso tem um desgaste muito grande. Quando a gente muda, coloca os jogadores um pouquinho mais refrescados, a gente fica com a perna fresca, melhora também um pouquinho e consegue ter mais um pouco a bola.”