Vitória engata sequência ruim na Série A e se aproxima perigosamente do Z4

Embalado após a classificação épica sobre o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chegou ao quarto jogo seguido sem vencer, além de três derrotas consecutivas.

Prejudicado por ausências no elenco, o Vitória foi derrotado por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo, 9, no Maracanã, em atuação de baixa produção ofensiva. A equipe baiana possui o segundo pior ataque do Brasileirão — 22 gols marcados.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A queda no setor de ataque reflete diretamente nos números. Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo 2026, o Vitória fez cinco jogos pela Série A e marcou apenas um gol. Isso ocorreu quando o Leão derrotou o Vasco por 1 a 0. Esta, inclusive, foi a única vitória rubro-negra no recorte.

Considerando as cinco rodadas mais recentes da competição, o Vitória possui a quinta pior campanha entre os 20 clubes, somando somente quatro de 15 pontos possíveis.

Brasileirão é prioridade, mas gordura diminui

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, Jair Ventura apontou o Brasileirão Série A como uma "prioridade" para o clube. Apesar do objetivo de chegar longe nas competições de mata-mata, o técnico de 47 anos evitou tratar como "descarte" o duelo com o Flamengo, mesmo com o número de desfalques.

"Não boto a palavra descarte. Neguei isso em outro clube, disse que ia com time completo e vencemos lá. O jogo em casa que era para ganhar a gente empatou. Nenhum jogo é descartável. Viemos para fazer um bom jogo. A gente sabia que ia enfrentar arrebentação bem pesada, pelo menos conseguimos classificação bem importante. A gente tem que focar no Brasileiro, estamos incomodados e precisamos vencer fora também", garantiu.

O sonho de brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro, inclusive, vai se tornando mais complicado neste início de segundo turno. A desvantagem para a zona de classificação à Copa Sul-Americana aumentou para três pontos, enquanto a distância à zona de rebaixamento diminuiu para quatro pontos.

Sequência no Barradão

Embora ainda tenha uma gordura acima do Z-4, o Vitória vê quatro equipes que estão abaixo na classificação com partidas atrasadas. Para não entrar de vez no bolo da confusão, o Rubro-Negro aposta no Barradão, seu maior trunfo. Cinco dos próximos sete compromissos pelo Brasileirão serão no 'Santuário'.

"Jogar no Barradão, nossa torcida nos empurra. Joga junto. Atmosfera. A gente fica muito forte com eles. Nos levaram no aeroporto, depois lotaram estádio de novo. Sem ajuda deles nada disso seria possível", afirmou Jair.

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximos jogos do Vitória