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E.C.VITÓRIA

Vitória engata sequência ruim na Série A e se aproxima perigosamente do Z4

Leão da Barra não vem repetindo o mesmo desempenho apresentado na Copa do Brasil

João Grassi
Por
| Atualizada em
Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026
Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Embalado após a classificação épica sobre o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chegou ao quarto jogo seguido sem vencer, além de três derrotas consecutivas.

Prejudicado por ausências no elenco, o Vitória foi derrotado por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo, 9, no Maracanã, em atuação de baixa produção ofensiva. A equipe baiana possui o segundo pior ataque do Brasileirão — 22 gols marcados.

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A queda no setor de ataque reflete diretamente nos números. Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo 2026, o Vitória fez cinco jogos pela Série A e marcou apenas um gol. Isso ocorreu quando o Leão derrotou o Vasco por 1 a 0. Esta, inclusive, foi a única vitória rubro-negra no recorte.

Considerando as cinco rodadas mais recentes da competição, o Vitória possui a quinta pior campanha entre os 20 clubes, somando somente quatro de 15 pontos possíveis.

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Brasileirão é prioridade, mas gordura diminui

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, Jair Ventura apontou o Brasileirão Série A como uma "prioridade" para o clube. Apesar do objetivo de chegar longe nas competições de mata-mata, o técnico de 47 anos evitou tratar como "descarte" o duelo com o Flamengo, mesmo com o número de desfalques.

"Não boto a palavra descarte. Neguei isso em outro clube, disse que ia com time completo e vencemos lá. O jogo em casa que era para ganhar a gente empatou. Nenhum jogo é descartável. Viemos para fazer um bom jogo. A gente sabia que ia enfrentar arrebentação bem pesada, pelo menos conseguimos classificação bem importante. A gente tem que focar no Brasileiro, estamos incomodados e precisamos vencer fora também", garantiu.

O sonho de brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro, inclusive, vai se tornando mais complicado neste início de segundo turno. A desvantagem para a zona de classificação à Copa Sul-Americana aumentou para três pontos, enquanto a distância à zona de rebaixamento diminuiu para quatro pontos.

Sequência no Barradão

Embora ainda tenha uma gordura acima do Z-4, o Vitória vê quatro equipes que estão abaixo na classificação com partidas atrasadas. Para não entrar de vez no bolo da confusão, o Rubro-Negro aposta no Barradão, seu maior trunfo. Cinco dos próximos sete compromissos pelo Brasileirão serão no 'Santuário'.

"Jogar no Barradão, nossa torcida nos empurra. Joga junto. Atmosfera. A gente fica muito forte com eles. Nos levaram no aeroporto, depois lotaram estádio de novo. Sem ajuda deles nada disso seria possível", afirmou Jair.

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximos jogos do Vitória

  • Vitória x Botafogo - 16/08 (sábado), às 18h30 | Barradão
  • Vitória x Bahia - 23/08 (domingo), às 16h | Barradão
  • Atlético-MG x Vitória - a definir | Arena MRV
  • Vitória x Grêmio - a definir | Barradão
  • Mirassol x Vitória - a definir | Maião
  • Vitória x Cruzeiro - a definir | Barradão
  • Vitória x Chapecoense - a definir | Barradão
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