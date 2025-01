"Primeiro de muitos", projeta Fabri após gol em estreia pelo Vitória

Fabri comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

No empate em 1x1 diante do Jacuipense, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Vitória contou com a estreia do atacante Fabri, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. O Leão saiu atrás, mas conseguiu marcar nos acréscimos e conquistar um ponto após cabeceio do atleta.

Após o apito final, Fabri se mostrou contente em poder colaborar com o resultado da equipe, projetando que este será o primeiro gol de muitos que virão ao longo da sua trajetória com o Esporte Clube Vitória.

Leia mais:

>>Bahia retorna a Salvador após 10 dias de pré-temporada em Girona

>>Treinador do Jacuipense lamenta resultado: "Merecíamos mais"

>>Jean Lucas avalia pré-temporada do Bahia e projeta desafios de 2025

"Uma sensação e um momento muito bom. Primeiro jogo no Barradão, primeiro gol, primeiro de muitos, se Deus quiser. E é isso aí, lutamos até o final, conseguimos buscar o empate e continuar nossa trajetória. O importante é pontuar sempre", disse o atacante à TVE.

O atacante de 24 anos chegou ao Vitória após passagem pelo Levante, da Espanha, com contrato até 2026. Fabri terá uma nova oportunidade de balançar as redes nesta quarta-feira, 22, quando o Leão encara o CRB na estreia da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, às 21h30.