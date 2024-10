STJD absolve Thiago Carpini por expulsão no clássico Ba-Vi

Thiago Carpini escapou de gancho por expulsão no Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

Julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na tarde desta quinta-feira, 3, por conta da expulsão do clássico Ba-Vi pela 22ª rodada do Brasileirão, o técnico Thiago Carpini foi absolvido por unanimidade de voto pela comissão.

Citado no Artigo 258, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Carpini poderia ser suspenso de um a seis jogos. A responsável pela defesa do treinador foi advogada Pamella Saleão.

A expulsão de Carpini foi aplicada pelo árbtro Bráulio Machado no banco de reservas durante o clássico realizado no dia 11 de agosto, na Arena Fonte Nova.

Após uma discussão com o juiz, o comandante rubro-negro foi advertido com cartão amarelo. Após reclmar com o quarto árbitro, o treinador foi expulso de campo após o segundo amarelo.

Com a absolvição, está liberado para comandar a equipe contra o Atlético-MG, marcado para este sábado, 5, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.