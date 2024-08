Vitória bate o Cuiabá, sai da zona de rebaixamento e cola no G-10

Wagner Leonardo comemora gol da vitória sobre o Cuiabá - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O segundo turno do Campeonato Brasileiro não poderia ter começado melhor para o Vitória. Na tarde deste sábado, 3, o Rubro-Negro aproveitou o Barradão lotado para vencer o Cuiabá, adversário direto na luta contra o rebaixamento, por 1 a 0. O zagueiro artilheiro Wagner Leonardo contou com assistência de Alerrandro e marcou o único gol da partida da 21ª rodada.

Com o resultado positivo, o Vitória pegou o elevador, ganhou cinco posições e foi para a 12ª colocação na tabela, podendo ainda ser ultrapassado até a conclusão da rodada. O Leão chegou a 21 pontos e, neste momento, abriu três de diferença para a zona de rebaixamento.

Agora o Vitória se prepara para o clássico Ba-Vi da 22ª rodada, marcado para o próximo domingo, 11. O Jogo tem o Bahia como mandante e será realizado na Arena Fonte Nova.

O jogo

Estreando seu novo terceiro uniforme, o Vitória pouco produziu nos primeiros 45 minutos, assim como o Cuiabá, que teve um pouco mais de posse de bola, mas não levou tanto perigo ao gol defendido por Lucas Arcanjo. O jogo ficou muito truncado no meio de campo.

A primeira grande chance foi do Cuiabá, somente aos 39 minutos. Após boa jogada de Ramon pelo lado esquerdo, Max cruzou rasteiro para a área e Isidro Pitta, finalizou com o pé esquerdo, mas a bola bateu no pé direito dele e saiu pela linha de fundo. A resposta do Leão foi aos 44, quando Luan pegou sobra de bola na grande área, chutou para o gol e viu Matheusinho desviar na pequena área, obrigando Walter a fazer grande defesa.

No intervalo, o Vitória conseguiu se ajustar e voltou melhor para o segundo tempo. A primeira chance do Leão foi aos 12 minutos, com Matheusinho completando de cabeça um cruzamento de Cáceres do lado direito, assustando o goleiro Walter. Aos 15, o assistente Estephano Djian, que substituiu Thiago Carpini suspenso, fez três alterações que melhoraram a equipe. Entraram Alerrandro, Zé Hugo e Filipe Machado nas vagas de Janderson, Ricardo Ryller e Luan.

Com dez minutos em campo, Zé Hugo completou cruzamento de Osvaldo com cabeceio na trave, que culminou em escanteio para o Vitória. Na cobrança, escanteio curto do Leão e Osvaldo levantou na área para Alerrandro, que ajeitou de cabeça para Wagner Leonardo, na pequena área, marcar o gol que garantiu mais três pontos para o Vitória no Brasileirão.