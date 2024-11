Vitoria bate o Sport fora de casa pelo Brasileiro de Aspirantes

Vitória derrotou o Sport na Arena Pernambuco - Foto: Paulo Matheus / @leoesdabase

O Vitória venceu seu primeiro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta segunda-feira, 28, o rubro-negro baiano derrotou o Sport por 1 a 0, na Arena Pernambuco, pela 6ª rodada do certame.

Com o resultado positivo, o Leão da Barra chega aos nove pontos ganhos na terceira colocação do grupo A.

O gol do jogo ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Após rápido contra-ataque, o atacante Luis Miguel avançou em velocidade e na cara do gol não perdoou.

O técnico Laelson Lopes escalou a equipe com Alexandre Fintelman; Caíque, Thiago, Pedro e Tenório; Edenílson, Papaterra e Fábio Soares; Luis Miguel, Rian e Paulo Roberto.

Na última rodada da primeira fase do Brasileirão de Aspirantes, o Leão da Barra recebe a visita do CRB, na próxima segunda-feira, 4, no Barradão.