Vitória conhece sede e datas dos jogos da Copinha Feminina 2024

Elenco Sub-20 do Vitória já em São Paulo para a disputa da Copinha Feminina 2025 - Foto: @_umafotobonita

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as sedes e os horários da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina 2024. Essa será a segunda edição da maior competição de futebol feminino de base.

Igualmente na primeira edição, a região Nordeste terá três representantes: Vitória, Botafogo-PB e Fortaleza.

As Leoas da Barra ficarão sediadas na Ibrachina Arena, localizada no bairro da Mooca, na capital paulista. As rubro-negras estão no grupo D da competição e terão como adversárias a Ferroviária-SP, Grêmio-RS e Botafogo-RJ.

A estreia do Vitória na Copinha Feminina 2024 será nesta quinta-feira, 28, contra a Ferroviária-SP. No próximo domingo, 1, encara o Botafogo. A equipe vermelha e preta fecha a participação na primeira fase contra o Grêmio.

Copinha Feminina 2024 terá quatro clubes a mais que na primeira edição

Serão 20 times brasileiros divididos em cinco grupos. Vale destacar que as equipes jogam entre si dentro das chaves em turno único, com os líderes se classificando automaticamente, além dos três melhores segundos colocados avançando à fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, decidirão nos pênaltis a vaga a fase seguinte.