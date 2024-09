Vitória desafia histórico desfavorável para escapar do rebaixamento

Vitória é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A situação do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro de 2024 é preocupante. Desde que o formato de pontos corridos passou a contar com 20 times, em 2006, apenas duas equipes conseguiram escapar do rebaixamento estando em condições semelhantes às do Rubro-Negro Baiano na 24ª rodada. Este levantamento considera clubes que possuíam 22 pontos ou menos na mesma fase da competição.

O Vitória, comandado por Thiago Carpini, atualmente ocupa a 17ª posição, com 22 pontos, enquanto o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, possui 24 pontos. Curiosamente, o próprio Tricolor carioca é um dos exemplos de times que conseguiram evitar o descenso em situação similar à do Leão.

Em 2009, o Tricolor Carioca tinha apenas 18 pontos na 24ª rodada, mas, com uma recuperação impressionante, conseguiu permanecer na Série A, terminando o campeonato com 46 pontos.

Outro caso é o do Atlético-MG em 2010. O Galo somava 21 pontos após 24 rodadas e conseguiu escapar do descenso ao final da temporada, somando 45 pontos.

Além da pontuação, o que aumenta a apreensão do Vitória é a quantidade de jogos disputados. Entre os clubes que lutam contra o rebaixamento, do 7º ao 18º colocado, apenas o Vitória e o Corinthians já completaram 24 partidas, o que pode ser um fator determinante na briga contra o descenso.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Vasco, no Barradão. O jogo da 25ª rodada do Brasileirão está marcado para as 18h30 de domingo, 1º.