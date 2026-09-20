Vitória encara o Cruzeiro no Barradão para quebrar jejum histórico de 16 anos na Série A

O Campeonato Brasileiro é longo e proporciona, ao longo do ano, confrontos com adversários de diferentes níveis, por mais que haja algum equilíbrio.

No caso do Vitória, que tem como principal foco fugir do rebaixamento, os jogos contra equipes da mesma região da tabela são, em tese, mais acessíveis e ganham mais importância, sendo chamados de confrontos diretos. Porém, pontuar contra times da parte de cima pode ser um diferencial importante.

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Até agora o Rubro-Negro tem falhado nessa missão. Nos nove confrontos contra os clubes que estão no G-6 no início desta rodada, o Vitória empatou três vezes e perdeu seis.

Hoje, às 20h, contra o Cruzeiro, sexto colocado, o time terá mais uma chance de incomodar o pelotão da frente e encurtar a distância para esse bloco. Atualmente na 13ª colocação, o Leão da Barra tem cinco pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e pode terminar a rodada na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A equipe não perde há dois jogos, contra Mirassol e Grêmio, dois adversários diretos. Resultados que serviram como respiro depois da má fase iniciada após o clássico Ba-Vi, que abriu um momento preocupante de quatro derrotas consecutivas.

Para alcançar maior estabilidade, o Leão terá que quebrar um tabu significativo. O Vitória não vence o Cruzeiro na Série A há 16 anos. São, coincidentemente, 16 jogos nesse recorte, com dez vitórias celestes e seis empates. A última vez que o Rubro-Negro derrotou o time mineiro na elite nacional foi em 2010, no Estádio Epaminondas Mendes Brito, em Ipatinga (MG). Júnior, o Diabo Loiro, marcou o único gol daquela partida.

Onze anos depois, o Vitória voltaria a derrotar os mineiros, mas pela Série B. Em 2021, as duas equipes estavam longe da elite e se enfrentaram duas vezes. No primeiro turno houve empate por 2 a 2, enquanto no segundo o Leão venceu por 3 a 0 no Barradão.

Hoje, no mesmo palco, mas em uma divisão acima, os clubes protagonizarão mais um capítulo desse confronto. Se o Vitória chega embalado pela sequência sem derrotas, o Cruzeiro tenta se recuperar do revés sofrido na última rodada. A Raposa foi à Vila Belmiro enfrentar o Santos e acabou superada pelo Peixe, aumentando a pressão sobre o trabalho do técnico Artur Jorge.

Desde o mês passado, a torcida tem demonstrado insatisfação com elenco e diretoria após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

Novidades nos dois lados

Para tentar iniciar uma reação, o Cruzeiro pode promover a estreia de um jogador experiente. Matías Viña, lateral com passagens por Flamengo e Palmeiras, chegou nesta semana e pode fazer sua primeira partida. O uruguaio estava cedido ao River Plate, onde vinha treinando em separado. Ele disputa vaga com outro argentino, Gabriel Rojas.

Por outro lado, Gabriel Pec, Sinisterra e Bruno Rodrigues seguem lesionados. O volante Lucas Romero também é dúvida para o confronto por questões físicas.

No Vitória, um retorno é praticamente certo. Emiliano Martínez treinou durante toda a semana e pode até aparecer entre os titulares. Já Baralhas segue sentindo dores. Houve otimismo em relação à sua recuperação, mas a evolução foi interrompida e o volante deve ficar mais uma vez fora da equipe. Edu, Ramon, Walace e Nathan Mendes completam a lista de desfalques que lamenta Jair Ventura. No mais, o técnico deve manter a base que empatou com o Mirassol na rodada passada.

O treinador terá de encontrar soluções mesmo com algumas ausências importantes para montar um time competitivo e capaz de enfrentar um adversário que vive realidade diferente na tabela.

Mais do que encerrar um longo tabu, vencer o Cruzeiro significaria provar que o Vitória também pode competir de igual para igual com os times da parte de cima da classificação. Com o apoio da torcida, o Leão busca a força extra necessária para dar mais um passo em direção a uma reta final de campeonato tranquila e, quem sabe, sonhar com voos mais altos.