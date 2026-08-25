Vitória encara São Januário lotado em decisão contra o Vasco

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O Esporte Clube Vitória terá o desafio de encarar o São Januário lotado na abertura das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama confirmou nesta terça-feira, 25, que os ingressos disponíveis para o duelo desta quarta-feira, 26, às 21h30, foram totalmente vendidos.

A torcida vascaína esgotou a carga em menos de 20 horas após o início das vendas. Atualmente, o estádio possui capacidade oficial liberada para aproximadamente 21.880 torcedores.

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A procura aconteceu rapidamente depois que o Vasco confirmou São Januário como palco do primeiro jogo das quartas. A comercialização dos ingressos começou na segunda-feira, 24, e terminou com a casa cheia para o confronto que dará início à disputa por uma vaga na semifinal.

São Januário não era primeira opção do Vasco

Antes de confirmar São Januário, o Vasco buscou outra alternativa para receber o Vitória. O clube carioca tentou transferir a partida para o Maracanã, visando principalmente uma capacidade maior de público.

O pedido, entretanto, foi recusado por Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do estádio. Sem conseguir a mudança, o Vasco ainda recorreu à Justiça para tentar garantir a realização do confronto no Maracanã, mas não obteve sucesso.

Na ação, o Vasco defendeu que o Maracanã é um bem público e citou a grande demanda por ingressos em partidas recentes. A administração do estádio, por sua vez, afirmou que a decisão não tinha como objetivo impedir o Vasco de utilizar o local.

Segundo a justificativa apresentada, a data escolhida pelo Vasco coincide com o período destinado à manutenção integral do gramado do Maracanã.

Com a partida mantida em São Januário, a torcida vascaína respondeu rapidamente. Em menos de um dia após a abertura das vendas, todos os ingressos disponibilizados foram comercializados.

Vitória decide classificação no Barradão

Depois de encarar o Vasco diante de um estádio lotado no Rio de Janeiro, o Vitória terá o apoio da torcida no segundo jogo das quartas de final.

A partida decisiva será disputada na quarta-feira, 2 de setembro, às 21h30, no Barradão, em Salvador. Se os dois jogos terminarem com empate no placar agregado, a classificação para a semifinal será definida nas cobranças de pênaltis.