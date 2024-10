Vitória pode perder Alerrandro e mais 12 jogadores ao final da temporada

Vitória tem 13 jogadores em fim de contrato no plantel - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Faltando apenas nove rodadas para o término do Campeonato Brasileiro 2024, o Esporte Clube Vitória se prepara para uma disputa acirrada ponto a ponto, com o objetivo de escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de lutar pela permanência na elite do futebol nacional, o clube rubro-negro já começa a planejar a próxima temporada, analisando a situação contratual de vários jogadores que estão com vínculos até dezembro deste ano.

Entre os 13 atletas que encerram contrato ao fim de 2024, destacam-se nomes importantes para a equipe e queridos pela torcida, como Osvaldo, Alerrandro, Zé Hugo e Willian Oliveira.

Confira a lista completa dos atletas com contrato até dezembro de 2024:

Goleiro: Muriel;

Zagueiros: Marco Antônio e John Lessa;

Lateral: Raul Cáceres;

Volantes: Willian Oliveira, Luan (empréstimo), Ricardo Ryller e Caio Vinícius;

Meia: Gabriel Santiago;

Atacantes: Osvaldo, Carlos Eduardo, Zé Hugo e Alerrandro (empréstimo).