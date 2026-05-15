Vitória reencontra Mancini em clima de estabilidade com Jair Ventura

Jair Ventura e Vagner Mancini se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | ECVitória

A longevidade é um fator que faltou em diversas passagens de técnicos do Vitória nos últimos anos, mas Jair Ventura está conseguindo pôr um fim neste retrospecto recente, que parece ameaçar o cargo de treinador em meio aos maus resultados. O Rubro-Negro esteve sob o comando de 73 nomes em todo o século XXI, mas dois deles chamam a atenção pelo tempo de trabalho.

Contratado em setembro do ano passado, Jair Ventura comandou a reação do Leão rumo à permanência na Série A em 2025 e, neste momento da temporada, está perto de uma marca que foi batida pela última vez por Vagner Mancini, que vai reencontrar o clube baiano neste fim de semana.

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Mancini está atualmente no Bragantino, adversário do Vitória na próxima rodada do Brasileirão, e foi o último técnico do Vitória a iniciar e terminar o 1º turno de Campeonato Brasileiro, com todas as 19 rodadas disputadas. Ele ficou no cargo até a 24ª rodada na edição de 2016, consolidando o que até hoje é o último recorde de longevidade de um treinador do Leão da Barra em um Brasileirão.

Com 14 rodadas disputadas na edição desta temporada até o momento, faltam dez partidas para Jair Ventura assumir esse marco e deixar para trás o retrospecto ruim da falta de longevidade no time baiano. Cinco rodadas restantes, contudo, para terminar o 1º turno da competição.

Velho conhecido

Vagner Mancini, técnico do Bragantino | Foto: Divulgação

Mancini comanda o Bragantino desde novembro do ano passado, com 38 jogos disputados no Massa Bruta. Apesar da sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, a equipe foi eliminada pelo Mirassol na Copa do Brasil, e terá que aprender a lidar rapidamente com a frustração.

Depois de empatar no jogo de ida, em casa, o Bragantino perdeu por 2 a 1 na última quarta-feira, 13, e se despediu da competição que poderia oferecer uma grande premiação em dinheiro em caso de classificação às oitavas de final.

Mancini também tem um pequeno problema de longevidade em seus trabalhos, e comandou uma única equipe em toda temporada pela última vez justamente quando comandou o Vitória, em 2018. Desde então, passou por São Paulo, Atlético-MG, Atlético-GO, Corinthians, América-MG, Grêmio, Ceará e Goiás.

Bragantino e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 17, às 18h30, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão.