Casal de jogadores do Vitória anuncia nascimento de filho; confira

Siga o A TARDE no Google

Jaqueline e Jamerson - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além da classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Jamerson, do Esporte Clube Vitória, pode também comemorar o nascimento de mais um filho, que é fruto de um relacionamento totalmente rubro-negro.

Jamerson é casado com a também lateral-esquerda Jaqueline, que atua no time feminino do Vitória. Através das redes sociais, o casal de jogadores do Leão anunciou a chegada do bebê em postagem compartilhada.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Agora somos 3. Os filhos são herança do senhor”, publicou o casal no Instagram, nesta sexta-feira, 15.

Conheça Jaqueline

Natural de Toledo-PR, Jaqueline Franciele da Silva Canário tem 27 anos e atua no Leão da Barra desde o ano passado, quando participou de oito jogos.

Após o fim de 2025, Jaqueline teve seu contrato renovado com o clube por mais um ano. No entanto, ela perdeu espaço no elenco e ainda não jogou na atual temporada.

A defensora também acumula passagens por clubes como Atlético-MG, América-MG, Napoli (SC), União de Natal, Cresspom (DF), Foz Cataratas (PR) e Toledo (PR).