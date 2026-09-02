Vitória revive enredo de 2010 com pressão e decisão contra o Vasco na Copa do Brasil

Derrotas recentes, treinador pressionado, campanha decepcionante fora de casa e decisão contra o Vasco pela frente — o atual momento do Vitória parece um replay do que foi vivido pelo clube em 2010. As coincidências não param por aí: na campanha do vice-campeonato na Copa do Brasil naquele ano, o Rubro-Negro enfrentou o time carioca justamente nas quartas de final.

O Leão era comandado pelo técnico Ricardo Silva desde o início da temporada, que liderou a equipe durante toda a competição até a final contra o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro. Até chegar às quartas de final, o Vitória havia eliminado o Corinthians-AL, Náutico e o Goiás nas fases anteriores.

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A campanha foi formada por jogos convincentes no Barradão, com direito a goleadas que aumentaram a confiança da equipe. Mesmo com o vice-campeonato, o Rubro-Negro ganhou todos os jogos como mandante, quase todos com pelo menos quatro gols de diferença.

O duelo volta a se repetir nesta temporada, e o Leão entra em campo nesta quarta-feira, 2, a partir das 21h30, no Barradão, para buscar a classificação à semifinal. O jogo de ida terminou com resultado positivo do Cruzmaltino por 1 a 0, em São Januário, com gol marcado por Andrés Gomez.



Time tropeçava em duelos como visitante

Técnico Ricardo Silva - Foto: Divulgação | ECVitória

A campanha fora de casa, entretanto, deixava a desejar — cenário que se repete sob o comando de Jair Ventura em 2026, que é contestado pela torcida devido ao desepenho ruim da equipe nos últimos jogos.

Em 2010, a equipe estreou na Copa do Brasil com derrota em Alagoas para o Corinthians-AL, mas compensou na volta. O mesmo processo se repetiu no confronto eliminatório contra o Atlético-GO (semifinal). Somente na segunda fase, contra o Náutico, o Rubro-Negro venceu como visitante.

O Vitória abriu a chave diante do Cruzmaltino vencendo por 2 a 0, com gols de Renato Ribeiro e Neto Berola no Barradão. O jogo de volta terminou com triunfo do Vasco por 3 a 1, mas o Leão avançou graças ao critério do gol marcado fora de casa.

Jogos do Vitória na Copa do Brasil 2010

Corinthians-AL 3 x 1 Vitória (1ª fase) - IDA;

Vitória 4 x 0 Corinthians-AL (1ª fase) - VOLTA;

Náutico 0 x 1 Vitória (2ª fase) - IDA;

Vitória 5 x 0 Náutico (2ª fase) - VOLTA;

Vitória 4 x 0 Goiás (oitavas) - IDA;

Goiás 2 x 2 Vitória (oitavas) - VOLTA;

Vitória 2 x 0 Vasco (quartas) - IDA;

Vasco 3 x 1 Vitória (quartas) - VOLTA;

Atlético-GO 1 x 0 Vitória (semis) - IDA;

Vitória 4 x 0 Atlético-GO (semis) - VOLTA;

Vitória 2 x 1 Santos (final) - IDA;

Santos 4 x 2 Vitória (final) - VOLTA.

Campanha no Brasileirão aumentou a pressão

O regulamento do futebol brasileiro era diferente na época, e permitia que a Copa do Brasil fosse disputada pelos clubes até metade do ano. Os jogos do torneio até a fase semifinal foram planejados para acontecerem de janeiro até maio, mas as finais foram disputadas apenas em agosto, devido a Copa do Mundo.

Durante o longo período entre as fases, contudo, muita coisa aconteceu com o Vitória no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Apesar da vida garantida na Copa, o técnico Ricardo Silva passou a ser criticado pela torcida pela campanha decepcionante principalmente como visitante no Brasileirão.

O Rubro-Negro ocupava a 9ª colocação no momento em que entrava em campo contra o Santos na final da Copa do Brasil, com 14 pontos conquistados em 11 rodadas. Como visitante, a equipe somou três empates e três derrotas em seis partidas durante o período.

Neymar comandou o título do Santos contra o Vitória em 2010 - Foto: Divulgação | Santos

A pressão foi grande, e Ricardo Silva foi demitido justamente depois de uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro — contra o Vasco, por 1 a 0, quatro dias depois do revés na final da Copa do Brasil para o Santos. Vale mencionar que o time terminou rebaixado à Série B do Brasileirão naquela temporada sob o comando do técnico Antônio Lopes.