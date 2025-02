Vitória x Jacobina: Leão chega ‘de boa’ para pegar o Jegue

Leão da Barra contará com o apoio da sua torcida no embate contra o vice-lanterna Jacobina - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Se tem uma equipe que está livre, leve e solta para o seu compromisso desta quarta-feira, 29, no Estadual é o Vitória. Atual líder, com oito pontos, o Leão da Barra contará com o apoio da sua torcida no embate contra o vice-lanterna Jacobina, às 21h30, no Barradão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

E o favoritismo está todo com os donos da casa, que ainda não perderam nenhum jogo em 2025. Enquanto isso, do outro lado, o adversário ainda busca o seu primeiro resultado positivo no torneio — com dois pontos, o Jegue da Chapada só não é o último colocado porque tem melhor saldo do que o Colo-Colo.

Esse é o duelo que antecede o primeiro Ba-Vi do ano, que acontecerá já no próximo sábado, portanto, a massa vermelha e preta pode esperar uma escalação um tanto quanto diferente da qual o técnico Thiago Carpini decidiu utilizar nas partidas passadas. Esse privilégio é, inclusive, algo que o Bahia (5º) não terá em seu confronto, que também ocorrerá hoje à noite, a fim de evitar se complicar no Baiano.

O que está do lado do Vitória é também o histórico do confronto: o Leão e o Jacobina só se enfrentaram seis vezes. O clube de Salvador nunca foi superado. Até aqui, são cinco triunfos para o lado rubro-negro (83% de aproveitamento) e um empate (17%) – justamente no jogo mais recente entre as equipes, válido pelo Baianão do ano passado.

Os torcedores que forem ao estádio vão com a expectativa de ver um grande desempenho do Rubro-Negro, sobretudo porque essa será a partida de estreia da nova iluminação do Barradão. A ‘vaquinha’ on-line organizada pela diretoria do clube funcionou e as luzes em led literalmente abrilhantarão a atuação do Leão baiano – a modernização do sistema foi exigência da Conmebol para a Toca poder receber jogos da ‘Sula’.

A ‘novela’ Esteves

A diretoria rubro-negra se manifestou nesta terça-feira, 28, sobre a negociação do lateral esquerdo Lucas Esteves com o Grêmio. A equipe gaúcha teria realizado o pagamento da multa rescisória do jogador, algo em torno de 5.926.600,00 milhões de reais, no entanto, o Vitória informou, em nota oficial, que fez a devolução do valor.

O clube baiano alega que o Grêmio teria feito ofertas a Esteves sem antes notificar o Vitória, o que seria um descumprimento dos regulamentos da CBF e da Fifa. Diante disso, o Colossal exerceu “o direito de recusa à cláusula indenizatória”, como comunicou, e pagou uma compensação financeira ao atleta, com o intuito de garantir sua permanência até o final da temporada.

Segundo argumenta o Imortal, o time teria entendido “que cumpriu com os acordos e encaminhamentos realizados com os dirigentes do Vitória”, algo que também destacou em nota. Em resposta, o presidente do Vitória, Fábio Mota, foi à rede social ‘X’ (antigo Twitter) e alfinetou o Grêmio.

“Queria aqui agradecer a postura do Internacional, que foi o primeiro a nos procurar sobre Lucas Esteves! Explicamos a situação, entenderam e descartaram a operação!”, disse o mandatário.

Interesse pelo ‘Carpinismo’

Com a queda do técnico Fernando Diniz no Cruzeiro, a diretoria da Raposa já busca um substituto e essa peça pode ser Thiago Carpini, que teve recentemente seu contrato renovado com o Leão.

Segundo informações preliminares, a busca inicial da equipe seria por Renato Gaúcho, que atualmente não comanda nenhuma equipe. Entretanto, o treinador não se colocou como disponível e os mineiros miram em três outros profissionais: dois portugueses (Luiz Castro, com passagens pelo Botafogo e Al Nassr; e Vasco Matos) e um brasileiro, justamente Carpini.

Com uma rápida passagem pelo São Paulo, o treinador teve um bom começo no time (quebrou um tabu contra o Corinthians e foi campeão da Supercopa do Brasil), mas a equipe caiu de nível. No meio do ano passado, aceitou proposta do Vitória e entregou bons resultados: salvou o Rubro-Negro do rebaixamento e o classificou para a Sul-Americana.