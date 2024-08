Wagner Leonardo sobre relação com a torcida: "A gente tá junto"

Elenco rubro-negro durante a saudação com a torcida no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a vitória no confronto direto contra o Cuiabá, uma cena chamou a atenção de quem estava no Barradão. Os jogadores demoraram mais do que o habitual para fazer a conhecida saudação com a torcida. Foi especulado de que os atletas não queriam interagir com os rubro-negros que apoiaram o time nas arquibancadas.

Leia mais:

>> Fora do Ba-Vi! Terceiro cartão amarelo suspende Matheusinho no Vitória

Um dos líderes do time, o zagueiro Wagner Leonardo comentou sobre a situação. Ele esclarece que não há nenhum entrevero entre o grupo de jogadores e a massa vermelha e preta. Ele ressalta a força e o apoio da torcida, que foi fundamental desde a Série C até o acesso a primeira divisão nacional.

"Não houve polêmica nenhuma. A gente nunca vai dar as costas a torcida. O que tinha para ser resolvido foi resolvido diretamente com a torcida. Tivemos uma conversa e foi tudo resolvido. A gente resolve as coisas internamente. E a torcida segue apoiando a gente, segue contando com o apoio da torcida, que é o principal, porque foram eles que nos trouxeram até aqui, se a gente for puxar o histórico desde a Série C, sempre abraçaram o clube, os jogadores e fazem um trabalho fundamental para nós", pontuou o capitão rubro-negro".

"Todo mundo que vem jogar aqui no Barradão fala da torcida, então isso é inegável. Então, a gente tá junto, tá fechado. Como eu declarei essa semana nas minhas redes sociais, não tem polêmica, não tem nada. Tem um grupo de jogadores fechado conosco e é isso que vai servir de mais um combustível para nós no Barradão", pontuou o caítão rubro-negro", complementou.

Com a semana livre para trabalhar, o Leão da Barra se prepara focado no clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Vitória ocupa a 15ª posição, com 21 pontos somados em 21 jogos disputados.