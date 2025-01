CONTRATAÇÃO Zagueiro Zé Marcos é anunciado como reforço pelo Vitória Jogador chega do Juventude para ser opção no lado esquerdo da defesa Por Redação 05/01/2025 - 13:22 h

Zé Marcos posa com a camisa do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

