Em casa, Barcelona de Ilhéus empata sem gols com a Juazeirense | A TARDE

Barcelona e Juazeirense estrearam no Campeonato Baiano no fim da tarde desta quarta-feira, 17, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Barça, que jogou em casa, foi levemente superior ao Cancão de Fogo, mas as equipes não saíram do zero e dividiram os pontos na partida da 1ª rodada.

Foi o primeiro jogo oficial do Barcelona na temporada 2024, diferentemente da Juazeirense, que já entrou em campo em duas oportunidades e conquistou uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. O time comandado por Carlos Rabello passou por Moto Club-MA e Retrô-PE.

Pela segunda rodada, as duas equipes entram em campo no fim de semana. No sábado, 20, a partir das 18h30, o Barcelona vai encarar o Jequié fora de casa, no Estádio Waldomiro Borges. No dia seguinte, no mesmo horário, a Juazeirense vai receber o Jacuipense no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.