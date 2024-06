Em despedida de ídolo, Corinthians vence e garante liderança | A TARDE

A noite desta terça-feira, 28, foi especial para os corinthianos. Pela última vez, o volante Paulinho entrou em campo com a camisa do Corinthians. Ele atuou cerca de 15 minutos na vitória de 3 a 0 do Timão sobre o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado.

O resultado garantiu a liderança do Grupo F da competição continental para o Corinthians e também colocou o atacante Yuri Alberto entre os artilheiros da competição, com seis gols, ao lado de Walter Bou, do Lanús.

O Corinthians volta a campo no sábado, 1º, quando recebe o Botafogo na Neo Química Arena, às 21h, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

