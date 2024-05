Jogador baiano conquista torcida do Corinthians: "Novo Ralf" | A TARDE

Com passagens por Bahia e Jacuipense, o volante Raniele chegou ao Corinthians no início da temporada, se firmou no time titular e tem conquistado os torcedores com suas boas atuações e sua entrega dentro de campo. Atualmente com 27 anos, o jogador nasceu em Baixa Grande, município localizado na Bacia do Jacuípe, a cerca de 250 km de Salvador.

No jogo da última quarta-feira, 22, contra o América-RN, pela Copa do Brasil, Raniele foi essencial para o gol da vitória, marcado por Cacá. O volante recuperou a bola com um carrinho e, após confusão, o zagueiro completou para o gol.

Nas redes sociais do clube, os corinthianos rasgaram elogios ao jogador e demonstraram que Raniele tem potencial para se tornar um ídolo alvinegro. “Esse Raniele entendeu rapidinho como se joga no Corinthians. Se continuar nessa pegada se tornará ídolo”, comentou um torcedor. “Raniele é a melhor contratação dos últimos anos sem a menor dúvida”, disparou outro. "Esse Ralf moderno está demais", afirmou um terceiro.

Raniele é o jogador com o maior número de desarmes na Copa do Brasil. Em quatro jogos, são nove desarmes, todos eles efetuados de maneira correta, um aproveitamento de 100%. O volante também aparece entre os primeiros na estatística de interceptações, com quatro interceptações corretas e uma errada, atrás apenas de Pedro Lima, do Sport, com cinco.

Pelo Bahia, Raniele entrou em campo 29 vezes, 21 pelo time principal e oito pelo time de aspirantes. Foram três gols marcados, todos eles pela equipe sub-23 e, ao se transferir para o Avaí, não deixou tanta saudade para o torcedor tricolor.

O Corinthians de Raniele pode ser um dos adversários do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar o sorteio dos confrontos, que estão previstos para acontecer entre o fim de julho e o início de agosto.

