Em evento no instituto, Daniel Alves recebe selo Made in Bahia

Em evento realizado nesta segunda-feira, 11, no Instituto Daniel Alves, o jogador recebeu o selo Made in Bahia, pelas mãos do presidente do Business Bahia, Carlos Sérgio Falcão.



“É um orgulho para o Business Bahia entregar essa placa ,que tanto simboliza a nossa baianidade empresarial, a Daniel Alves, um grande vencedor dentro e fora de campo” afirmou Carlos Falcão.

A iniciativa busca valorizar os produtos e serviços baianos.

Estrutura

Atualmente com sedes no bairro de Itapuã, em Salvador, e no munícipio de Lauro de Freitas, o Instituto Daniel Alves atende cerca de 400 crianças e tem previsão para em breve abrir vagas para atender outros 400 adolescentes. Na capital baiana, o local possui uma área de nove mil metros quadrados, enquanto na região metropolitana o espaço é de dois mil metros quadrados.

O Instituto Daniel Alves atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e oferece aulas gratuitas de iniciação esportiva.