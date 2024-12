Em jogo com polêmica de arbitragem, Brighton empata com Southampton

Southampton conquistou seu primeiro ponto fora de casa - Foto: Glyn Kirk | AFP

O Brighton empatou em casa com o lanterna Southampton em 1 a 1 nesta sexta-feira (29) e igualou a pontuação do Manchester City na vice-liderança, em jogo que teve polêmica de arbitragem com um gol anulado pelo VAR.

Leia mais:

>> Menor que insultou Vinicius Júnior recebe punição e envia pedido de desculpas

>> Intercâmbio internacional: atletas da base do Bahia embarcam para a Europa

>> Liverpool x Manchester City: saiba detalhes e onde assistir

Jogando em casa, o Brighton saiu na frente no primeiro tempo com um gol do japonês Kaoru Mitoma (29'), mas, depois do intervalo, Flynn Downes (59') deixou tudo igual.

O Southampton poderia ter saído com a vitória se o gol de Cameron Archer não tivesse sido anulado em um lance controverso.

Uma checagem do VAR de mais de quatro minutos decidiu que Archer estava em posição legal, mas o gol não foi validado porque a arbitragem interpretou que Adam Armstrong, que estaria impedido, participou do lance, embora não tenha tocado na bola.

"Disseram que atrapalhou [o goleiro do Brighton] Bart Verbruggen e se o movimento de Adams tivesse tirado Verbruggen da posição eu entenderia a decisão, mas não tirou", reclamou o técnico do Southampton, Russell Martin.

"Eu não consigo ver como atrapalhou o goleiro", acrescentou.

Com o resultado, o Brighton chega aos mesmos 23 pontos do City, que no domingo enfrenta o líder Liverpool (31 pontos).

Por sua vez, o Southampton, que conquistou seu primeiro ponto fora de casa, continua na lanterna com apenas uma vitória em 13 jogos.