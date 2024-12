Liverpool x Manchester City: saiba detalhes e onde assistir

Jogadores do Liverpool comemorando gol - Foto: OLI SCARFF AFP

No próximo domingo, 1º, o futebol inglês voltará seus olhares para o grande duelo da 13ª rodada da Premier League, com o líder Liverpool jogando em casa contra um Manchester City (2º) em crise. O confronto será em Anfield, com início previsto para às 13h e transmissão na ESPN e Disney+.

Para o City, o jogo é praticamente uma final, em pleno início de dezembro. O tempo do técnico Pep Guardiola chega com oito pontos de desvantagem e uma derrota complicada ainda mais a briga pelo título.

Leia mais:

>>Com Vini Jr e Messi, FIFA divulga finalistas do The Best

>>Bruno Riella exalta segurança na Travessia Mar Grande-Salvador: "Prioridade"

>>Atlético-MG x Botafogo: saiba onde assistir a final da Libertadores

Mas além dos números, um novo fracasso afundaria os 'Citizens' ainda mais, depois de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos entre todas as competições.

No último jogo, o empate em casa com o Feyenoord (3 a 3) depois de estar vencendo por 3 a 0 a 15 minutos do apito final teve gosto amargo. A última vitória do City aconteceu há mais de um mês, no dia 26 de outubro, quando o time bateu a lanterna Southampton por 1 a 0.

Mas o Liverpool, que além de liderar a Premier League também está no topo da tabela da Liga dos Campeões, não se coloca como favorito para o jogo de domingo.

“Um dos motivos pelos quais acho que Guardiola é o melhor treinador do mundo é que ele sempre encontra soluções para os problemas”, disse nesta quinta-feira (28) o técnico dos ‘Reds’, o holandês Arne Slot.

"Seu problema agora pode ser a ausência de Rodri, mas todos nós sabemos que ele vai encontrar uma solução. Espero que seja depois do domingo", brindou.

Mais atrás, Chelsea (3º), Arsenal (4º) e Brighton (5º) estão apenas um ponto do City, antes de enfrentarem Aston Villa, West Ham e Southampton, respectivamente.

No domingo, o novo técnico do Manchester United, o português Rúben Amorim, viverá seu primeiro jogo da Premier League em Old Trafford, contra o Everton. Em sua estreia, fora de casa contra o Ipswich, os 'Red Devils' empataram em 1 a 1.