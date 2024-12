Com Vini Jr e Messi, FIFA divulga finalistas do The Best

Prêmio The Best - Foto: Valeriano Di Domenico/AFP

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, 11, os indicados ao prêmio The Best. Três atletas do futebol brasileiro estão na disputa. São eles: Thiago Almada (Botafogo); e Germán Cano e Paulo Henrique Ganso (Fluminense). A dupla do Tricolor das Laranjeiras teve destaque na conquista da Libertadores, enquanto o meia do Glorioso brilhou antes de chegar ao Brasil, no Atlanta United.



A lista ainda inclui o meio-campista James Rodríguez, ex-São Paulo, e Nino, ex-Flu, atualmente no Zenit, da Rússia. Entre os brasileiros atuando fora, foram indicados Ederson (Manchester City), Bremer (Juventus), Dante (Nice), Gabriel Magalhães (Arsenal), Rodrygo e Vinicius Jr (Real Madrid).

Maior vencedor do prêmio, o argentino Lionel Messi também está presente na lista, tendo conquistado a Copa América neste ano. Na temporada, o atleta soma 36 jogos, 29 gols e 18 assistências.

A eleição da Fifa considera o desempenho dos jogadores na temporada 2023/24. O sistema de votação é composto por diferentes grupos, com pesos variados entre o colégio eleitoral e a votação realizada no site da instituição. A data da premiação ainda não foi anunciada.