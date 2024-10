Endividado, capitão do penta tem mansão leiloada pela metade do preço

Mansão de Cafú que foi leiloada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio às dívidas, Cafu, capitão da Seleção Brasileira de 2002, teve a sua mansão leiloada nesta terça-feira, 1. O valor do imóvel era de 40 milhões de reais, mas foi comprado por pouco mais da metade do preço, por R$ 20.2800,00. Com 3229 m², a propriedade fica localizada no bairro de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

A decisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, visando diminuir uma dívida do ex-jogador, que já passava dos 9,5 milhões de reais. Entretanto, apesar da sentença, Cafú conseguiu reverter o leilão do imóvel, que foi novamente posto à venda em agosto.

Inicialmente, a dívida do campeão do Penta já passava da casa dos R$ 11 milhões. Porém, após conseguir leiloar outros bens, o valor caiu em 1,5 milhão de reais.

Com 3.229 m² de área construída em um terreno de 2.581 m², o condomínio tem custo de R$ 4.500, enquanto o IPTU mensal é de R$ 2.708,49. A propriedade, distribuída em quatro andares, conta com um campo de futebol, ampla área de lazer com vestiário, churrasqueira gourmet, piscina ao redor da casa, piscina coberta, sauna, salão de festas, elevador e espaço para jogos.

Entretanto, apesar da sentença, o ex-jogador ainda poderá recorrer. Em entrevista ao jornal "Estadão", a defesa de Cafu afirmou que "está confiante nos recursos ainda pendentes de julgamento, o que levará a uma nova anulação".