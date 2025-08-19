Menu
HOME > ESPORTES
Enquete: o Bahia consegue chegar à final da Copa do Nordeste?

Opine no resultado da partida entre Bahia e Ceará nesta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova

Marina Branco

Por Marina Branco

19/08/2025 - 12:51 h
O Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste
O Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste -

O Bahia vem vivendo alegrias imensas na temporada - G-4 do Brasileirão, vivo na Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste, dois jogos separam o Tricolor do quinto título regional. Até lá, o próximo obstáculo chega contra o Ceará nesta quarta-feira, 20, às 21h30, em casa, na Fonte Nova, sonhando com a vaga na final.

No caminho, o Bahia deixou para trás o Fortaleza por 2 a 1, enquanto o Ceará passou pelo Sport nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas. Agora, os dois protagonizam o reencontro entre Rogério Ceni e Léo Condé, ex-dupla Ba-Vi.

Leia Também:

Bahia chega à final da Copa do Nordeste? Saiba os palpites das IAs
Bahia avança na contratação de atacante argentino
Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Resultados Parciais

O Bahia consegue passar pelo Ceará e chegar na final da Copa do Nordeste?

Enquete

O Bahia consegue passar pelo Ceará e chegar na final da Copa do Nordeste?

