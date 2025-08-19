VOTE
Enquete: o Bahia consegue chegar à final da Copa do Nordeste?
Opine no resultado da partida entre Bahia e Ceará nesta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova
Por Marina Branco
O Bahia vem vivendo alegrias imensas na temporada - G-4 do Brasileirão, vivo na Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste, dois jogos separam o Tricolor do quinto título regional. Até lá, o próximo obstáculo chega contra o Ceará nesta quarta-feira, 20, às 21h30, em casa, na Fonte Nova, sonhando com a vaga na final.
No caminho, o Bahia deixou para trás o Fortaleza por 2 a 1, enquanto o Ceará passou pelo Sport nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas. Agora, os dois protagonizam o reencontro entre Rogério Ceni e Léo Condé, ex-dupla Ba-Vi.
Leia Também:
Resultados Parciais
O Bahia consegue passar pelo Ceará e chegar na final da Copa do Nordeste?
Enquete
O Bahia consegue passar pelo Ceará e chegar na final da Copa do Nordeste?
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes