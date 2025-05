Enquete: Você é a favor da renovação do contrato de Rogério Ceni?

Rogério Ceni pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O contrato de Rogério Ceni com o Bahia se encerra no final de 2025, fechando a temporada que devolveu o Tricolor à Libertadores após 35 anos e contou com altos e baixos na relação entre técnico e torcida. Com o fim cada vez mais próximo, as conversas sobre renovação do contrato do treinador já estão sendo encaminhadas entre Ceni e o clube baiano, visando mais tempo com o Esquadrão nas mãos de Rogério.

Segundo a ESPN, o Grupo City, comandante da SAF do Bahia, tem intenção de renovar com Ceni, que também gostaria da ideia de passar mais tempo em Salvador. De acordo com o veículo, o técnico já teria liberado seu empresário para avançar nas negociações, e o agente deve chegar à Bahia nas próximas semanas para acertar tudo.

Ceni é o segundo técnico do Bahia durante a chamada "Era City", chegando em setembro de 2023 e vivendo a permanência por pouco do Bahia na Série A, o Brasileirão de topo de tabela em 2024 e a Libertadores em 2025 lado a lado com a torcida do Esquadrão.