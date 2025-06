Entenda como quatro clubes já se classificaram para o Mundial de 2029

Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Divulgação I Fifa

O Mundial de Clubes de 2025 está cada vez mais próximo - mas alguns clubes já estão no futuro, e conseguiram se garantir na Copa do Mundo de Clubes de 2029, próxima edição do torneio que será disputada daqui a quatro anos. No total, são quatro clubes garantidos, sendo que dois deles conseguiram a vaga no último final de semana.

O último sábado, 31, começou com o Paris Saint-Germain conquistando a primeira Champions League da história do clube na maior goleada de todas as finais do campeonato até aqui. Vencendo a Inter de Milão por sonoros 5 a 0, o PSG ganhou a orelhuda da Liga dos Campeões da Uefa e também a vaga garantida no próximo Mundial.

No mesmo dia, um pouco mais tarde, o Cruz Azul, clube mexicano, goleou o Vancouver Whitecaps na final da Liga dos Campeões da Concacaf, coincidentemente pelo mesmo placar - 5 a 0, título e vaga no Mundial de 2029.

Antes dos dois, o clube Al-Ahli, da Arábia Saudita, já tinha se garantido ao vencer a Liga dos Campeões da Ásia, e o Pyramids, do Egito, ao ganhar na África. O Mundial de 2029 será o primeiro de Cruz Azul e Pyramids, que não disputam a competição em sua primeira edição, neste ano, de 14 de junho a 13 de julho.