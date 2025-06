Mundial de Clubes 2025: conheça os brasileiros que brilham no exterior

Copa do Mundo de Clubes da Fifa - Foto: Divulgação I Fifa

A apenas uma semana do intervalo do Brasileirão, o mundo do futebol já começa a se preparar para o Mundial de Clubes de 2025, disputado de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. O torneio é compromisso para diversos atletas brasileiros, muito além dos que defendem Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, clubes nacionais na competição.

São 42 brasileiros disputando a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e muitos deles pertencem a clubes estrangeiros. No Grupo A, o primeiro brasileiro fora do Brasil é Leonardo Afonso, jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. Ainda no primeiro grupo, Samuel Portugal, Otávio, William Gomes e Pepê defendem o Porto, clube de portugal.

Já no grupo B, estão Samuel Lino pelo espanhol Atlético de Madrid, e Beraldo, campeão da Champions League nesta temporada, pelo francês Paris Saint-Germain. O PSG, por sinal, que conta com um brasileiro como destaque do clube, com Marquinhos usando a braçadeira de capitão. Os brasileiros do Grupo B terminam com João Paulo, que defende o Seattle Sounders, rival americano do Botafogo na competição.

Marquinhos, campeão da Champions pelo PSG | Foto: Reprodução I X

No grupo C, aparece o Benfica, clube português que tem a presença do brasileiro Arthur Cabral. Seguindo para o Grupo D, Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues defendem o Esperánce, campeão nacional da Tunísia.

Já no E, estão Carlos Augusto pelo italiano Inter de Milão, Thiago Santana, Danilo Boza e Matheus Sávio pelo japonês Urawa Red Diamonds. Além de brasileiro, Thiago é baiano, nascido em Serrinha.

Thiago Santana pelo Urawa Red Diamonds | Foto: Divulgação I Urawa Reds

Seguindo para o grupo F, aparecem Yan Couto pelo alemão Borussia Dortmund, Erick Farias e Yago Cariello pelo coreano Ulsan, Lucas Ribeiro e Arthur Sales, ex-Bahia, pelo sul-africano Mamelodi Sundowns.

Entrando no G, vêm Erik pelo árabe Al-Ain, Douglas Luiz e Bremer pela Juventus - mais um baiano, dessa vez nascido em Itapitanga. No inglês Manchester City, aparecem o goleiro Ederson, o ponta Savinho, o zagueiro Vitor Reis e o volante Matheus Nunes. Ainda no grupo G, aparecem Pedrinho e Arthur Wenderroscky, defendendo o marroquino Wydad Casablanca.

Bremer pela Juventus | Foto: Reprodução I X

No último grupo, o H, estão Malcom, Kaio César, Renan Lodi e Marcos Leonardo, baiano de Itapetinga, todos jogando pelo árabe Al-Hilal. No Mexicano Pachuca, aparecem Eduardo Bauermann e John Kennedy, enquanto no espanhol Real Madrid aparecem diversos brasileiros: o eleito melhor do mundo pela Fifa Vinicius Júnior, Rodrygo, Militão e Endrick integram o elenco merengue.

Marcos Leonardo pelo Al-Hilal | Foto: Reprodução I Al-Hilal

Assim, apenas Al-Ahly, Auckland City, Boca Juniors, Chelsea, León, River Plate, Monterrey e RB Salzburg não contam com a presença de brasileiros em seus elencos.

Dentre os clubes participantes, cada time jogará três jogos na primeira fase, para que sejam definidos os dois primeiros de cada chave que chegarão às oitavas de final. A partir de então, começa o clássico modelo de mata-mata sem ida e volta.