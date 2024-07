Equipes de fora chegam em Salvador para disputa da Copa 2 de Julho

Jogadores que disputarão a Copa 2 de Julho - Foto: Paulinho Santos/Ascom Sudesb

Nesta segunda-feira, 1º, as equipes de fora do estado e do interior da Bahia que vão disputar a Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 começaram a chegar nas cidades que recebem os jogos pelo Aeroporto Internacional de Salvador e direto aos hotéis credenciados. Dentre os times que já iniciam a disputa do tradicional torneio nacional no dia da Independência do Brasil na Bahia, 02, está o atual campeão Atlético Mineiro.

A equipe mineira desembarcou em Salvador às 9h45, como o primeiro dos elencos a se encontrar em solos soteropolitanos no dia, exceto os times da Região Metropolitana e a Seleção Brasileira Sub-15, que está em Salvador desde a terça-feira, 25. Eles buscam repetir o resultado conquistado no ano passado e seguem como um dos favoritos ao lado das demais potências do futebol nacional, a seleção canarinho e os times de fora do país.

No mesmo turno da manhã, outras equipes também chegaram em Salvador pelo aeroporto, entre eles, Palmeiras e o Brausa, dos Estados Unidos. Mas, é pela tarde que a maioria das demais equipes desembarcam, com os horários previstos às 16h (Botafogo, do Rio de Janeiro; Comercial, do Maranhão; e Treze, da Paraíba); 17h (ABC, de Natal; e Fortaleza, do Ceará); 18h – Vasco, do Rio de Janeiro; 19h – Athletico Paranaese; 23 h – Goiás.

Interior do estado

Já as equipes do interior chegam metade nesta segunda-feira, 1º, e a outra na terça-feira, 02, com o destino direto para os seus respectivos hotéis. No primeiro dia, chegarão as seleções de Eunápolis, Aurelino Leal, Barra, Sento Sé, Santa Rita de Cássia, Guanambi e Brumado, enquanto as demais seleções – Paulo Afonso, Castro Alves, Itabuna, Santanópolis, Canarana, Vitória da Conquista, Ruy Barbosa, Capim Grosso e Riachão do Jacuípe – estarão na capital apenas a partir da terça-feira, 02.



Seleção Brasileira

A delegação brasileira sub-15 já se adaptou ao clima baiano e o gramado do Estádio, onde joga suas partidas na fase de grupos do certame, durante a semana. A estreia será com a abertura simbólica da competição às 17h da terça-feira, 02, contra o Gavião Kyikatejê, única equipe profissional indígena e oriunda do estado do Pará.

Outras equipes – O marco de ancestralidade e representatividade da importância dos povos originários na nossa história aguarda apenas a chegada do time paraense, que está prevista para ser nesta segunda-feira, 01, no período da tarde. Toda a delegação indígena vem de ônibus. Outra equipe ainda sem horário confirmado de chegada é o Bolívia 2022, de Santa Cruz de La Sierra, que está atravessando fronteiras e parte do Brasil de ônibus para a disputa do torneio.

A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com o apoio do Ministério do Esporte, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação (FBDP).